Şebnem Dönmez, İzmir tatilinde! Mayolu pozları olay oldu

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Saadet Dönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, şimdilerde İzmir'de tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını peş peşe paylaşan Dönmez, takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.

Çiçekli mayosuyla çekilmiş pozlarını paylaşan Şebnem Dönmez, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle yoğun ilgi gördü. Sevenlerinin beğeni yağmuruna tuttuğu Dönmez, tatilinin keyfini çıkarırken hayranlarına da güzel anlar yaşatıyor. İzmir'in eşsiz manzarasında çekilen bu pozlar, ünlü oyuncunun doğal güzelliğini ve zarafetini bir kez daha gözler önüne serdi.