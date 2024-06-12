Şebnem Dönmez, İzmir tatilinde! Mayolu pozları olay oldu

Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu, Son Yaz, Zemheri ve Yasak Elma gibi pek çok başarılı projede rol alan Şebnem Dönmez, yaz sezonunu açan ünlüler arasında yer aldı. Güzel oyuncu, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şebnem Dönmez, İzmir tatilinde! Mayolu pozları olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2024 09:30

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Saadet Dönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, şimdilerde İzmir'de tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatil pozlarını peş peşe paylaşan Dönmez, takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.

Çiçekli mayosuyla çekilmiş pozlarını paylaşan Şebnem Dönmez, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle yoğun ilgi gördü. Sevenlerinin beğeni yağmuruna tuttuğu Dönmez, tatilinin keyfini çıkarırken hayranlarına da güzel anlar yaşatıyor. İzmir'in eşsiz manzarasında çekilen bu pozlar, ünlü oyuncunun doğal güzelliğini ve zarafetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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