Şebnem Bozoklu’dan Kavga İddialarına Net Yanıt

Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik kavga iddialarına esprili yanıt verdi. “Yok be ablam” dedi ve gülümsetti.

Şebnem Bozoklu’dan Kavga İddialarına Net Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2025 16:21

Son günlerde sosyal medyada Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik hakkında çıkan kavga iddiaları gündemi meşgul etti. Gelin Takımı 2 filminin çekimleri sırasında yaşandığı öne sürülen tartışmaya dair ilk açıklama Şebnem Bozoklu’dan geldi. Bozoklu, iddiaları esprili bir dille yalanladı.

Gelin Takımı 2 Setinde Ne Oldu?

Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür ve Fırat Çelik’in yer aldığı Gelin Takımı 2, Ege’de çekimlerine devam ediyor. Romantik komedi türündeki filmin setinde, Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında kavga çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre, olay sırasında Şebnem Bozoklu da sandalyeden düşerek talihsiz bir an yaşamıştı.

Şebnem Bozoklu İddiaları Yalanladı

Tartışmaların büyümediği ve kısa sürede tatlıya bağlandığı öğrenildi. Sabah olduğunda Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik sorunu çözdü. Şebnem Bozoklu, sosyal medya üzerinden “Abla, iyi misin sandalyeden düşmüşsün” yorumuna esprili bir yanıt verdi. Bozoklu, “Yok be ablam” diyerek gülme emojisi paylaştı ve kavga söylentilerini boşa çıkardı.

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