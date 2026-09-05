Şebnem Bozoklu Susuz Yaz'da: İhtiraslı Döne'yi Canlandıracak

Ay Yapım, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşturacağı yeni dönem projesi "Susuz Yaz" için kadro çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Türk edebiyatının ve sinemasının köşe taşları arasında yer alan klasik eser televizyon serüvenine iddialı bir oyuncu topluluğuyla adım atıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, reji koltuğunda ise Yusuf Pirhasan’ın oturduğu yapımın ekibine başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu katıldı. Canlandırdığı karakterlere getirdiği özgün yorumlarla tanınan sanatçı yeni yayın döneminde ters köşe bir tiplemeyle ekranlara dönecek.

İhtiraslı ve Aşkı Tatmamış Bir Karakter: Döne

Şebnem Bozoklu dizide Resul’ün eşi olan "Döne" karakterine hayat verecek. Senaryoda bağlama çalan ve sevda türküleriyle büyüyen Döne iç dünyasında büyük arzular barındıran tutkulu bir figür olarak öne çıkıyor. Büyüdüğü toprakların ezgilerini ruhunda taşımasına rağmen hayatı boyunca gerçek aşkı hiç tatmamış olan bu hırslı kadın köydeki iktidar ve çıkar çatışmalarının kilit noktalarından birini oluşturacak. Bozoklu’nun canlandıracağı bu derinlikli portre dizideki dramatik tansiyonu doğrudan besleyecek.

Bir Kült Eserin Yeniden Doğuşu

Necati Cumalı’nın ölümsüz metni, usta yönetmen Metin Erksan’ın 1963 yapımı sinema filmiyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Uluslararası festivallerde büyük başarı kazanan bu klasik anlatı, günümüz televizyon diliyle yeniden hayat buluyor. Hikayenin başrol sorumluluğunu genç kuşağın yetenekli aktörlerinden Mert Ramazan Demir üstlenirken kendisine kadın başrolde Lizge Cömert eşlik ediyor. Kuma rolünü kabul eden Dilan karakteriyle Begüm Akkaya’nın dahil olduğu kadro Bozoklu’nun katılımıyla dramatik derinliğini daha da pekiştirdi.

Çekimler Adana'da Gerçekleşecek

Dönemin coğrafi dokusunu ve kırsal atmosferini yansıtmak amacıyla yapım ekibi çekim merkezi olarak Adana’yı belirledi. Usta sanatçı Serpil Gül ile genç oyuncu Meriç Rakalar’ın da yer aldığı projenin plato ve kostüm çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yönetmen Yusuf Pirhasan önderliğindeki teknik ekip ekim ayının ilk haftasında Adana’da "motor" diyerek kayıt alacak. Etkileyici bir edebiyat uyarlamasını televizyona taşıyan yapım sonbahar sezonunun öne çıkan işleri arasında yerini alacak.