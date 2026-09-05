Güller ve Günahlar'ın Merakla Beklenen 2. Sezon Tanıtımı Yayınlandı

Kanal D'nin sevilen yapımı Güller ve Günahlar'ın ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Zeynep'in sözleri yeni bölümlerde gerçekleşecek ayrılığı gözler önüne serdi.

Güller ve Günahlar'ın Merakla Beklenen 2. Sezon Tanıtımı Yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 15:12

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren "Güller ve Günahlar" heyecanla beklenen yeni sezon tanıtımıyla izleyici karşısına çıktı. İlk sezonun finalinde nikah masasında patlak veren sarsıcı olayların ardından ekranlara dönen yapım takipçilerini derin bir hesaplaşmayla baş başa bıraktı. Yeni bölümlerden paylaşılan ilk sahneler hikayedeki dengelerin kökten sarsıldığını ve karakterler arasındaki güvenin tamamen tükendiğini net bir biçimde gösterdi.

Serhat ile Zeynep Arasında İpler Koptu

Fragmanda Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep karakteri, "Kader nerede?" sorusuyla kayıplara karışan çocuğun peşine düşüyor. Genç kadının yaşadığı çaresizlik ekrana yansırken Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat cephesinden gelen itiraf tansiyonu yükseltiyor. Verdiği kararın ağırlığı altında ezilen Serhat’ın, "Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben. Keşke Kader’in yerine benim canımı isteseydi" sözleri ikili arasındaki mesafeyi açıyor. Zeynep’in "Serhat’la Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti" resti ise büyük bir sevdanın yerini onarılmaz bir kırgınlığa bıraktığını kanıtlıyor.

Cevap Bekleyen Çarpıcı Sorular

Tanıtımda geçen "Sana beni sevme demiştim" repliğine karşılık Zeynep'in "Keşke elimde olsaydı da seni hiç sevmeseydim" yanıtını vermesi hikayedeki duygusal yüzleşmenin boyutunu ortaya koyuyor. Düğün gününde nikah masasının dağılmasına yol açan sırlar ana karakterlerin geleceğini tam bir belirsizliğe sürüklüyor. Ekran başındakiler, kaybolan Kader'in akıbetini ve Serhat'ın biyolojik babalık gerçeğiyle yüzleşip yüzleşmeyeceğini merakla bekliyor. Yapım bu can alıcı soru işaretleri etrafında örülen dinamik sahneleriyle dramatik tansiyonu yukarı taşıyor.

Yeni Sezon 12 Eylül'de Başlıyor

NGM imzası taşıyan projenin senaryosunu Yelda Eroğlu kaleme alırken reji koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizi ilk yayın döneminde yakaladığı yüksek izlenme oranlarını sonbahar yayın döneminde de korumayı hedefliyor. Çatışması derinleşen anlatımı ve yüksek temposuyla dikkat çeken "Güller ve Günahlar", 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de ikinci sezonun ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayında olacak.

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