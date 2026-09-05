Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Tansiyon Değerlerini Paylaştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki konutunda 29 Ağustos günü kalp krizi geçiren Cem Yılmaz kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde acil anjiyo operasyonuna alındı. Başarılı geçen tıbbi müdahalenin ardından evinde dinlenmeye çekilen ünlü sanatçı sağlık durumundaki gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine aktarmayı sürdürüyor. Tedavi sürecinin ardından rutin kontrollerini aksatmadan uygulayan usta komedyen son paylaşımında tansiyon ölçüm anını takipçileriyle paylaştı.

Tansiyon Cihazındaki Değerleri Gösterdi

Evindeki iyileşme sürecini doğrudan sevenlerine yansıtan Cem Yılmaz dijital tansiyon aletinin ekranını fotoğraflayarak paylaştı. Yayınlanan görselde ünlü komedyenin tansiyonunun 9'a 6 (90/60 mmHg) seviyesinde seyrettiği, nabzının ise dakikada 79 vuruş olarak ölçüldüğü görüldü. Sağlık tablosunun istikrarlı bir çizgide ilerlediğini gözler önüne seren sanatçı hekimlerin tavsiyelerine titizlikle uyduğunu bu kareyle ortaya koydu.

"Sigarayı Bıraktım, Kiloyu Verdim"

Hastaneden taburcu olduktan sonra yaşam alışkanlıklarını kökten değiştiren Yılmaz sosyal medyada yaptığı açıklamada tütün ürünlerini tamamen hayatından çıkardığını ve kilo verdiğini duyurmuştu. Topluma sağlık konusunda çağrıda bulunan ünlü isim, "İstediğiniz her şeyi yaptım, sıra toplumda. Şükürler olsun sağlığım iyi. Emeğiyle ve iyi dilekleriyle bana destek olan tüm sevenlerime teşekkür ederim. Bir haftadır kalbine ve damarına baktırmayan kaldıysa mutlaka baktırsın. Damar sağlığı çok önemli" sözleriyle takipçilerini kontrolden geçmeye davet etti.

Frank Çizgisi Tartışması Gündem Oldu

Kalp krizinin ardından kamuoyunda Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki diyagonal çizgi büyük merak uyandırdı. Tıp dünyasında "Frank çizgisi" olarak bilinen ve koroner arter rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilen bu belirti üzerine Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan önemli değerlendirmelerde bulundu. Bilimsel araştırmaların söz konusu çizgi ile kalp rahatsızlıkları arasında bağ kurduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan buna karşın her çizgi taşıyan bireyde damar tıkanıklığı bulunmayacağını vurguladı. Uzman isim özellikle 30 yaşını aşan herkesin tansiyon, kan yağları ve kolesterol testlerini düzenli yaptırması gerektiğini hatırlattı.

Bilimsel İddialara Mizahi Yaklaşım

Kulak memesindeki izin kamuoyunda geniş bir tıbbi tartışmaya dönüşmesini mizahi üslubuyla ele alan Cem Yılmaz, konuyu tiye almaktan geri durmadı. Kulağını yakın plandan gösteren bir fotoğraf yayınlayan komedyen, "Bariz bir böbrek yetmezliği... Kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim? Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım, hayatı yakınsayalım" ifadeleriyle söylentilere esprili bir yanıt verdi. Tedavisine evinde devam eden Yılmaz hekimlerinin belirlediği istirahat takvimine sadık kalıyor.