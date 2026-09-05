Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün Haysiyet Dansı Olay Oldu

Kanal D ekranlarında 8 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan "Haysiyet" yayınlanan tanıtım kesitiyle televizyon ve magazin dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği Süreç Film imzalı dizi Balat semtinde geçen mahalle düğünü sahnesiyle dikkatleri üzerine çekti. Tanıtımda başrol oyuncuları Doğukan Güngör ile Merih Öztürk’ün sergilediği sahne performansı kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok izlenen videolar arasına girdi.

Balat'ta "Edalı da Modalı Yar" Rüzgarı

"Aşk oynatır, hayat ağlatır" temasıyla açılan sahnede Mehmet karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile Simay rolüne hayat veren Merih Öztürk karşılıklı göbek attı. Sevilen Ankara türküsü "Edalı da Modalı Yar" eşliğinde gerçekleşen dans sahnesi renkli ve samimi anlara sahne oldu. Merih Öztürk’ün oyun havası figürlerine kattığı modern dokunuşlar izleyicilerden yoğun ilgi görürken iki başrol arasındaki ekran enerjisi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Sahnedeki coşku dijital dünyada yeni bir akımın fitilini ateşledi.

Sosyal Medyada Viral Akım Başlattı

Görüntülerin yayınlanmasının ardından binlerce kullanıcı dans sahnesine övgü dolu yorumlar bıraktı. Öztürk'ün hareketli ritimlere uyumunu esprili mesajlarla öne çıkaran takipçiler, "Edalı da Modalı Yar akımı başlamıştır" paylaşımlarıyla sahneyi kısa sürede trend listelerine taşıdı. Doğukan Güngör’ün neşeli tavırları ve partneriyle yakaladığı yüksek uyum yapıma yönelik seyirci merakını artırdı. Düğün kesiti dakikalar içinde milyonlarca izlenmeye ulaşarak salı akşamı başlayacak ekran yolculuğu öncesinde güçlü bir zemin oluşturdu.

Aşk ve Gurur Arasındaki Çatışma

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu "Haysiyet" aynı şehirde yaşamalarına rağmen zıt dünyalara mensup iki gencin imkansız aşkını konu alıyor. Mehmet ile Simay’ın gurur ve sevgi ekseninde vereceği sınavı işleyen yapım Yeşilçam sinemasının samimi atmosferini modern bir dille buluşturuyor. Müziklerinde usta sanatçı Kıraç’ın imzasını taşıyan dizide usta oyuncu Kerem Alışık ile başarılı aktör Reha Özcan da hikayeye yön veren kritik figürler arasında yer alıyor. Geniş kadrosu ve çarpıcı anlatımıyla dikkat çeken dizi 8 Eylül Salı akşamından itibaren Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak.