Hande Erçel'den Yürek Burkan Veda Paylaşımı

Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı acı haberle takipçilerini üzdü. Doğaya ve hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü isim uzun yıllardır hayatında çok özel bir yere sahip olan atı "İki Kardeş"in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Vefat haberini kişisel Instagram profilinden sevenlerine aktaran başarılı oyuncu paylaştığı duygusal satırlarla can dostuna veda etti.

"Sonsuz Arazilerde Koş Özgürce"

Acı kaybının ardından atıyla çekilen özel bir kareyi yayımlayan Hande Erçel fotoğrafın altına yürek burkan bir not düştü. Sadık dostuna duyduğu sevgiyi kelimelere döken ünlü oyuncu veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Oğlum İki Kardeş... Sen benim rüzgarımdın. Sonsuz arazilerde koş özgürce, sen hep en özel anılarımızda kalacaksın." Oyuncunun, veda satırlarının sonuna yeğeni Aylin Mavi’ye ithafen "Mavi & Tetesi" imzasını eklemesi dikkat çekti.

Hayvan Sevgisiyle Örnek Oluyor

Kariyeri boyunca yer aldığı iddialı projelerin yanı sıra doğayla iç içe sürdürdüğü sakin yaşam tarzıyla da takdir toplayan Hande Erçel hayvan haklarına gösterdiği hassasiyetle öne çıkıyor. Yoğun set temposundan fırsat buldukça çiftlik ortamında vakit geçiren ve binicilik sporuyla ilgilenen sanatçı atıyla kurduğu güçlü bağı geçmişte de takipçilerine aktarmıştı. Can dostlarına gösterdiği samimi ilgiyle bilinen Erçel bu beklenmedik kayıpla birlikte hüzün dolu bir gün geçirdi.

Sosyal Medyada Taziye Yağmuru

Paylaşımın yayılmasının hemen ardından hem oyuncunun hayranları hem sanat camiasından meslektaşları taziye mesajları yayımladı. Instagram'da geniş bir kitleye hitap eden başarılı oyuncunun gönderisi kısa süre içinde binlerce etkileşim ve destek yorumu aldı. Takipçileri, ünlü ismin hüznünü paylaşarak teselli dolu ifadelerle moral verdi. Yaşadığı derin kayıp karşısında sevenlerinden büyük bir destek gören oyuncu gelen taziye mesajlarıyla acısını hafifletmeye çalışıyor.