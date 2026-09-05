Nişantaşı'nda Görüntülenen Ali Rıza Binboğa: "Eskiden Sokağa Bile Çıkamazdım"

Usta müzisyen Ali Rıza Binboğa, Nişantaşı'nda eski şöhret yıllarını andı. Eskiden yoğun ilgiden sokakta yürüyemediğini anlatan sanatçı yapay zekaya ilişkin de açıklamalar yaptı.

Nişantaşı'nda Görüntülenen Ali Rıza Binboğa:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 15:06

Müziğe adadığı yarım asırlık kariyeriyle Türk pop ve halk müziğinde kalıcı izler bırakan Ali Rıza Binboğa Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. City's alışveriş merkezinden çıkarken basın mensuplarıyla karşılaşan tecrübeli sanatçı ayaküstü gerçekleşen sohbette hem geçmiş yıllardaki şöhret baskısını hem günümüz teknolojisinin müzik dünyasına etkilerini değerlendirdi.

"Yoğun İlgiden Nişantaşı'na Çıkamıyordum"

Geçmiş yıllarda uzun süre Teşvikiye civarında ikamet ettiğini belirten usta müzisyen bölgedeki eski dostlarıyla bağını hiçbir zaman koparmadığını söyledi. Kariyerinin zirveye ulaştığı dönemlerde sokakta serbestçe dolaşmanın imkansız hale geldiğini hatırlatan Binboğa gördüğü büyük sevgi selini şu sözlerle anlattı: "O dönem sokakta yürümek benim için çok zordu. İnanılmaz bir ilgi vardı. Mesela Nişantaşı’na adım atamıyordum, etraftaki vatandaşlar durmaksızın sohbet etmek, temas kurmak istiyordu."

Dinleyicilerin Unutulmaz Hatıraları

Sanat hayatında elli yılı geride bırakan usta isim aradan geçen onca zamana karşın halkla kurduğu gönül bağının tazeliğini koruduğunu vurguladı. Yolda karşılaştığı insanların kendisine hala ilk günkü sıcaklıkla yaklaştığını dile getiren sanatçı aldığı geri bildirimlerin kendisini son derece duygulandırdığını ifade etti. Binboğa, "Halkımla arama hiçbir zaman mesafe koymadım. Bugün sokakta karşılaştığım yurttaşlar 'Senin şarkıların sayesinde öğretmen oldum', 'Eşime evlenme teklifimi senin ezgilerinle ettim' ya da 'Sayende umudumu hiçbir zaman yitirmiyorum' diyor. Bu sözler bir sanatçı için paha biçilemez bir manevi miras" dedi.

"Yapay Zeka Sesimi Taklit Etti"

Müzik sektöründeki teknolojik dönüşüme ve yapay zeka uygulamalarına da değinen Ali Rıza Binboğa yeni çağın sanat anlayışına dair endişelerini paylaştı. Dijital üretimlerin insani duyguları yok ettiğini savunan sanatçı kendi sesinin de benzer bir yöntemle kopyalandığını açıkladı. Durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirten usta yorumcu, "Duygular maalesef ortadan kalktı. Yapay zeka yeni eserler üretip sanatçıların seslerini birebir taklit ediyor. Benim sesimi de kopyalamışlar. Dinleyince 'Acaba bunu ben mi söylüyorum' diyerek tereddüde düştüm. Ancak bu çağda teknolojinin bu yönünden kaçmamız mümkün görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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