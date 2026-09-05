Seda Sayan ile Çağlar Ökten Sahnede Aşk Tazeledi

2022 yılında evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten birlikte sahne aldıkları konserde aşk tazeledi. Çiftin sergilediği doğal haller seyirciden tam not aldı.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten Sahnede Aşk Tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 13:12

Seda Sayan ile müzisyen eşi Çağlar Ökten birlikte sahne aldıkları mekanda sergiledikleri samimi tavırlarla magazin gündemine oturdu. 2022'nin ilkbaharında hayatlarını birleştiren ünlü çift canlı müzik performansları kapsamında aynı sahneyi paylaşarak dinleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Birlikte seslendirdikleri şarkıların yanı sıra parçalar arasında kurdukları esprili diyaloglarla da gecenin ritmini yükselten ikili kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlere keyifli saatler yaşattı.

Sahnede Gülümseten Sıcak Diyalog

Konser akışı sırasında parçaların arasında dinleyicilerle sohbet eden ikili arasındaki diyalog salonda neşeli anlar oluşturdu. Şarkı icrası esnasında eşine dönerek mikrofonu eline alan Çağlar Ökten, "Benden bir şey isteyince yanağımı mı okşuyorsun?" sorusunu yöneltti. Eşinin bu esprili sorusu karşısında tebessüm eden Seda Sayan'ın sergilediği çocuksu tepki, salondaki konukların büyük beğenisini kazandı. Karşılıklı şakalaşarak şarkılarına devam eden ünlü çift sahne boyunca sergiledikleri yüksek enerjiyle geceyi tamamladı.

2022 Yılından Bu Yana Süren Uyum

Nisan 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da kıyılan nikahla dünyaevine giren çift geride kalan evlilik süreçlerinde hem özel hayatlarında hem sahne çalışmalarında ortak adımlar attı. Müzikal birikimlerini ortak konser projeleriyle harmanlayan ikili geniş bir repertuvarla izleyici karşısına çıkıyor. Sahneye taşıdıkları dinamizmle dinleyicilerden yoğun ilgi gören sanatçılar evliliklerinin ilk gününden bu yana aralarındaki kuvvetli bağı profesyonel iş birlikleriyle de pekiştirmeyi başarıyor.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Tam Not

Konser salonunda cep telefonlarıyla kaydedilen o anlar kısa sürede dijital mecralara yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin sergilediği doğal halleri yansıtan çok sayıda paylaşımda bulundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video kesitlerinde çiftin sahnedeki neşesi takdir topladı. Özel yaşamlarındaki huzuru sahneye yansıtan Seda Sayan ve Çağlar Ökten önümüzdeki günlerde planlanan konser takvimleriyle farklı şehirlerdeki hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

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