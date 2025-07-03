Şebnem Bozoklu, Film Setini İfşa Etti: “Üstsüz Çalışıyorlar!”

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, rol aldığı Gelin Takımı 2 filminin setinden yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu. Dizilere kısa bir ara verip beyazperdeye dönen Bozoklu, set ortamıyla ilgili dikkat çeken bir durumu takipçileriyle paylaştı. “Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı” notuyla yaptığı açıklama, sosyal medyada olay yarattı.

Kızılcık Şerbeti'ne Veda, Gelin Takımı 2'ye Merhaba

Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden Şebnem Bozoklu, yeni bir projeye “evet” dedi. Eğlenceli kadrosu ve yazlık atmosferiyle dikkat çeken Gelin Takımı 2 filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, çekimlerin yoğun temposuna rağmen sosyal medya paylaşımlarına da ara vermedi.

“Erkekler Üstsüz Çalışıyor” Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Bozoklu, film setinden paylaştığı bir kareyle dikkatleri üzerine çekti. Teknede geçen bir sahneden kamera arkası görüntüsü paylaşan ünlü oyuncu, setteki erkek ekip üyelerinin üstsüz çalışmasını tiye aldı. “Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı” notunu düşen oyuncunun mizahi çıkışı, sosyal medyada hem güldürdü hem tartışma başlattı.