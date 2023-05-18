Şebnem Bozoklu: Eşime ortaokuldan beri hayranım!

Yıllarım eşime hayran olarak geçti...

2019 yılında gazeteci Kanat Atkaya ile evlenen Şebnem Bozoklu, eşi, evliliği ve eşine duyduğu aşk için ilk kez konuştu. Bozoklu, aşkı ve evliliği için "Aşk bir kimya bozulması. Elim ayağım titreyerek aşık oldum. Hala da çok aşığım eşime. Ortaokuldayken çok hayran olduğum biriydi. Ben onun yaptığı derginin bir numaralı okuruydum. Dergilerin ilk sayfasında genel yayın yönetmeninin yazısı ve fotoğrafı olur ya, öyle aşık oldum ona. Aramızda 11 yaş var. Yıllarım ona hayran olarak, onun yazdığı her şeyi okuyarak, takip ederek, tvde yaptığı programı izleyerek geçti. Sonrasında bir şekilde hayat bizi bir araya getirdi. Doğru hissettiğimi anladım mesela... Onda da karşılığını aldım, birlikte yaşadık bunu..." dedi.

Tek çocuk olarak büyüyen Şebnem Bozoklu, "Planlarımız arasında Kanat'la çocuk sahibi olmak yok" dedi.