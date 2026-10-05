Şebnem Bozoklu 1 Senede 20 Kilo Verdi: Altın Koza'da Fit Haliyle Büyüledi!

Başarılı oyunculuğu, enerjik kişiliği ve her projede sergilediği nefis performanslarla Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Şebnem Bozoklu son dönemdeki değişimiyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Susuz Yaz ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu bu yıl 33. kez düzenlenen Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı. Festivaldeki şıklığı kadar verdiği kilolarla da dikkat çeken Bozoklu'nun zayıflama sırrı ve fit hali büyük yankı uyandırdı.

Adana'da Zarafeti ve Fit Fiziğiyle Göz Kamaştırdı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni öncesinde jüri üyelerindeki meslektaşlarıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Şebnem Bozoklu zarif tarzı ve fit görünümüyle dillerden düşmedi. Festivalin ardından hemen Adana'ya ekrana gelecek olan Susuz Yaz dizisinin setine geri döneceğini belirten başarılı oyuncu son bir yılda yaşadığı büyük değişim hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz süreçte sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek azimli bir diyet süreci geçiren Şebnem Bozoklu 1 yılda tam 20 kilo verdiğini açıkladı. Kusursuz fiziksel değişimiyle törene damga vuran ünlü oyuncu hem yeni projelerindeki iddiasını hem de formunu koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Susuz Yaz İçin Geri Sayım Başladı

Adana'daki festival coşkusunun hemen ardından Susuz Yaz dizisinin çekimleri için yeniden setlere dönen Şebnem Bozoklu hem özel hayatındaki yenilikleri hem de kariyerindeki taze adımlarla hayranlarından tam not alıyor. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'ndeki jüri üyeliği göreviyle sinemaya olan desteğini bir kez daha gösteren başarılı oyuncunun fit ve dinamik hali sosyal medyada da binlerce övgü dolu yorum aldı.