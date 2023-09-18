Advert

Savaş Cebeci 70 kilo dövüşçüden dayağı yedi! Kaan Kazgan polemiği bu kavgayla bitti

Ünlü fitness koçu Savaş Cebeci'nin "70 kilo birinden dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun." şeklindeki açıklamasıyla başlayan polemik son buldu. Beklenen oldu ve Savaş Cebebi ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan karşı karşıya geldi. Kazgan, saniyeler içinde Savaş Cebeci'yi yere yıktı ve Cebeci kanlar içinde kalınca pes etmek zorunda kaldı.

Savaş Cebeci 70 kilo dövüşçüden dayağı yedi! Kaan Kazgan polemiği bu kavgayla bitti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-09-2023 19:58

Sosyal medya günlerdir Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan arasında geçen polemiği konuşuyor. Fitness koçu Savaş Cebeci'nin "70 kilo adamdan dayak yemem." açıklaması üzerine Kaan Kazgan'ın kendisini sokak dövüşüne çağırmasıyla başlayan polemik, ikilinin kozlarını paylaşmasıyla son buldu.

Ünlü fitness koçu ve vücut geliştirme sporcusu Savaş Cebeci bir açıklama yapmış ve "Ben 1.90 boyunda 120 kilo adamım. 70 kilo adamdan da dayak yemem isterse dünya şampiyonu olsun." sözlerini sarf etmişti. Bu açıklama üzerine MMA sporcusu Kaan Kazgan Savaş Cebeci'ye meydan okudu ve kendisini dövebileceğini açıkladı.

İkili arasındaki polemik karşılıklı açıklamalarla epey uzadı. Kaan Kazgan sık sık Savaş Cebeci'ye meydan okuyarak karşılaşma için yer ve saat isterken, Savaş Cebeci ise sosyal medya hesabından zaman zaman videolar paylaşarak yerini söyledi ve Kaan Kazgan'ı çağırdı.

İkili bir türlü bir araya gelemedikçe, karşılıklı laf atmaların dozu da arttı. Savaş Cebeci, Kaan Kazgan'a paylaştığı yerlere gelmediği için "korkak" diyerek kışkırtırken, MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ise Cebeci'en yer ve saat istemeye devam etti.

Sonunda beklenen oldu. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci resmi olmayan bir dövüş müsabakası olmadan karşı karşıya geldi. Savaş Cebeci'nin "sokakta kural yoktur." söylemine uygun bir şekilde ring dışında karşı karşıya gelen ikili kozlarını paylaştı.

Savaş Cebeci Kaan Kazgan karşılaşması çevredekilerin ceptelefonu ile çektiği görüntülerle sosyal medyanın gündemine düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bir anda milyonlarca kişi tarafından izlendi ve Savaş Cebeci hakkında yapılan paylaşımlarla Cebeci sosyal medya gündeminde zirveye çıktı.

İkilinin uzun süre devam eden polemiklerin ardından kozlarını paylaştıkları buluşmasında Savaş Cebeci'nin 70 kilo diye küçümsediği Kaan Kazgan saniyeler içinde Cebeciyi yere yıktı. Ardından Cebeci'nin yüzüne darbeler vuran Kazgan, neredeyse hiç darbe almadı. Kendini savunmayı başaramayan fitness koçu Savaş Cebeci ise kanlar içinde kalınca pes etmek zorunda kaldı.

Sosyal medyanın günlerdir konuştuğu Savaş Cebeci Kaan Kazgan mücadelesini, Cebeci'nin pes etmesi ile 70 kilo MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan Kazanmış oldu. Oldukça iddialı açıklamalar yağan 1,90 boyundaki 120 kilo Savaş Cebeci, 70 kilo adamdan dayayı yemiş oldu.

Benzer Haberler
Kaan Kazgan Kimdir? Savaş Cebeci olayı ne? Kaan Kazgan Kimdir? Savaş Cebeci olayı ne?
Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi ile dikkat çekiyor Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi ile dikkat çekiyor
Sinan Akçıl, Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman hakkında konuştu Sinan Akçıl, Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman hakkında konuştu
Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları neler? 6 bin 612 Uzman Erbaş alınacak Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları neler? 6 bin 612 Uzman Erbaş alınacak
Yıllar geçiyor Survivor kadrosu hiç değişmiyor! İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları Yıllar geçiyor Survivor kadrosu hiç değişmiyor! İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları
TBMM'ye Son Dakika Ulaştı Kadınlara Hükümet Göz Kırptı Yarın Sabaha Ödeniyor TBMM'ye Son Dakika Ulaştı Kadınlara Hükümet Göz Kırptı Yarın Sabaha Ödeniyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
  • 15-09-2023 20:18

Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor
  • 15-09-2023 12:14

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...
  • 18-09-2023 12:33

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...

Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi 3. sezon ne zaman başlıyor?
  • 17-09-2023 13:16

Yargı bu akşam var mı? Yargı dizisi 3. sezon ne zaman başlıyor?