Savaş Cebeci 70 kilo dövüşçüden dayağı yedi! Kaan Kazgan polemiği bu kavgayla bitti

Sosyal medya günlerdir Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan arasında geçen polemiği konuşuyor. Fitness koçu Savaş Cebeci'nin "70 kilo adamdan dayak yemem." açıklaması üzerine Kaan Kazgan'ın kendisini sokak dövüşüne çağırmasıyla başlayan polemik, ikilinin kozlarını paylaşmasıyla son buldu.

Ünlü fitness koçu ve vücut geliştirme sporcusu Savaş Cebeci bir açıklama yapmış ve "Ben 1.90 boyunda 120 kilo adamım. 70 kilo adamdan da dayak yemem isterse dünya şampiyonu olsun." sözlerini sarf etmişti. Bu açıklama üzerine MMA sporcusu Kaan Kazgan Savaş Cebeci'ye meydan okudu ve kendisini dövebileceğini açıkladı.

İkili arasındaki polemik karşılıklı açıklamalarla epey uzadı. Kaan Kazgan sık sık Savaş Cebeci'ye meydan okuyarak karşılaşma için yer ve saat isterken, Savaş Cebeci ise sosyal medya hesabından zaman zaman videolar paylaşarak yerini söyledi ve Kaan Kazgan'ı çağırdı.

İkili bir türlü bir araya gelemedikçe, karşılıklı laf atmaların dozu da arttı. Savaş Cebeci, Kaan Kazgan'a paylaştığı yerlere gelmediği için "korkak" diyerek kışkırtırken, MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ise Cebeci'en yer ve saat istemeye devam etti.

Sonunda beklenen oldu. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci resmi olmayan bir dövüş müsabakası olmadan karşı karşıya geldi. Savaş Cebeci'nin "sokakta kural yoktur." söylemine uygun bir şekilde ring dışında karşı karşıya gelen ikili kozlarını paylaştı.

Savaş Cebeci Kaan Kazgan karşılaşması çevredekilerin ceptelefonu ile çektiği görüntülerle sosyal medyanın gündemine düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bir anda milyonlarca kişi tarafından izlendi ve Savaş Cebeci hakkında yapılan paylaşımlarla Cebeci sosyal medya gündeminde zirveye çıktı.

İkilinin uzun süre devam eden polemiklerin ardından kozlarını paylaştıkları buluşmasında Savaş Cebeci'nin 70 kilo diye küçümsediği Kaan Kazgan saniyeler içinde Cebeciyi yere yıktı. Ardından Cebeci'nin yüzüne darbeler vuran Kazgan, neredeyse hiç darbe almadı. Kendini savunmayı başaramayan fitness koçu Savaş Cebeci ise kanlar içinde kalınca pes etmek zorunda kaldı.

Sosyal medyanın günlerdir konuştuğu Savaş Cebeci Kaan Kazgan mücadelesini, Cebeci'nin pes etmesi ile 70 kilo MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan Kazanmış oldu. Oldukça iddialı açıklamalar yağan 1,90 boyundaki 120 kilo Savaş Cebeci, 70 kilo adamdan dayayı yemiş oldu.