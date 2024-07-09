Sarp ve Bengisu Apak çifti Çeşme'de tatilde

Sarp ve Bengisu Apak çifti Çeşme'de tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2024 12:01

Her yaz oğulları Güney ile birlikte Çeşme'de tatil yapmayı gelenek haline getiren Sarp ve Bengisu Apak çifti, bu yıl da adreslerini değiştirmedi. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, Çiftlikköy’de bir plajda görüntülendi.

Sarp Apak, oğlu Güney ile birlikte denize girerken, eğlenceli anlarına kısa bir süre sonra Bengisu Apak da katıldı. Ailece tatilin keyfini çıkaran çift, oğullarıyla birlikte yüzme yarışı yaparak renkli anlar yaşadı.

Bengisu Apak, yarışa erken başlayarak birinci geldi ve eşini geride bıraktı. Yarışı kaybeden Sarp Apak, durumu gülerek karşıladı ve sonrasında oğluna yüzme dersi vererek keyifli vakit geçirdi. Çiftin neşeli halleri ve ailece geçirdikleri eğlenceli anlar, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Tatillerini her zaman olduğu gibi Çeşme'de geçiren Apak ailesi, denizin ve güneşin tadını çıkararak yazın keyfini sürdü.

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