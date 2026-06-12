Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak Aşkı Sonunda Belgelendi!

Ekranların tanınan simalarından Sarp Levendoğlu ile oyuncu Felicia Sağnak'ın gözlerden uzakta yürüttüğü iddia edilen ilişki açığa çıktı. Haklarında çıkan aşk haberleri karşısında uzun zamandır yorum yapmaktan kaçınan ikili birlikte çıktıkları yaz tatilinde sessizliğini bozdu. Hayranlarının merakla takip ettiği sessizlik deniz kenarından gelen fotoğraflarla sonlanmış oldu.

Beyaz Kalp Detayı

Birlikte baş başa bir yaz tatiline çıkan ikili deniz ve güneşin tadını çıkarırken sosyal medya hesaplarını da boş bırakmadı. İkilinin hayranlarını heyecanlandıran hamleyse doğrudan Felicia Sağnak’tan geldi. Sağnak kişisel Instagram hesabından Sarp Levendoğlu ile yan yana çekildikleri samimi bir fotoğraf karesini paylaştı. Fotoğrafın üzerine hiçbir şey yazmayıp sadece beyaz bir kalp emojisi koymayı tercih eden güzel oyuncunun paylaşımı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşım sosyal medyada "aşkın resmi ilanı geldi" şeklinde yorumlandı.

Sosyal Medya Bu Paylaşımı Konuşuyor

Daha önce de adları sık sık yan yana gelen ama kameralara yakalanmamak için çaba sarf eden taze çiftin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede ekran görüntüsü alınarak magazin sayfalarında elden ele dolaşan fotoğrafa her iki oyuncunun hayranlarından da tebrik mesajları yağdı. Bir süredir haklarındaki iddiaları ne yalanlayan ne de kabul eden Sarp Levendoğlu’nun da bu duruma sessiz kalmaması ilişkinin ciddiyetini kanıtlar nitelikteydi. Çiftin tatil rotasına dair net bir yer belirtilmezken ikilinin bir süre daha koylarda baş başa kalmaya devam edeceği konuşuluyor.