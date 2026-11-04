Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak Evleniyor mu? Magazin Gündemini Sallayan Yanıt

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak evlilik sorularını yanıtladı. Sağnak "Öyle bir şey olursa haberiniz olur" dedi ve sörfe başladığını söyledi.

Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak Evleniyor mu? Magazin Gündemini Sallayan Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 16:27

Ekranların reyting rekortmeni efsane dizisi Arka Sokaklar setinde filizlenen ve kısa sürede aşka dönüşen Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak birlikteliği tüm hızıyla devam ediyor. Aşkları doludizgin süren ünlü çift magazin basınının yönelttiği evlilik sorularına yanıt vererek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Evlilik Sorularına Mesafeli Yanıt

İlişkilerinin gidişatı hakkında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu aşk hayatının nasıl gittiğini soran muhabirlere net bir dille "İyi gidiyor" yanıtını verdi.

Hayranlarının merakla beklediği evlilik soruları karşısında ise sözü alan sevgilisi Felicia Sağnak heyecanlı ama mesafeli bir duruş sergileyerek: "Öyle bir şey olursa zaten haberiniz olur" ifadelerini kullandı. İkilinin uyumlu ve neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

"Sarp'tan Sonra Erken Kalkmaya Başladım Sörfe Merak Sardım"

Formda görüntüsünü spora borçlu olduğunu dile getiren Felicia Sağnak sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun aktif ve disiplinli spor rutinlerine ayak uydurduğunu belirtti. Levendoğlu ile birlikte hayatında değişen alışkanlıklardan da bahseden Sağnak şu samimi itiraflarda bulundu:

"Sarp'tan sonra artık sabahları çok erken kalkıyorum. Sörfe merak sardım, ben de öğrendim. Hatta o gitmediğinde bile ben gidiyorum."

Set arkadaşlığını mutlu bir ilişkiye dönüştüren ve hayatı birlikte paylaşarak sporu da hayatlarının merkezine alan çiftin bu açıklamaları hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

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