Mehmet Ali Erbil'den Geçmişin Disiplin Anlayışı: "Hemen Havamızı Alırlardı"

Mehmet Ali Erbil, Kum Saati programında konservatuvarda hocaların önünde ceket iliklediklerini ve başarılı olmak için eğitimin şart olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Erbil'den Geçmişin Disiplin Anlayışı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 15:13

Türk televizyon dünyasının efsanevi şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil konuk olduğu Kum Saati programında yaptığı samimi ve dikkat çekici açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Sanat hayatının geçmişine, eğitim aldığı yıllara ve bugünkü başarının sırlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan ünlü şovmen şimdiki genç kuşaklarla kendi dönemindeki disiplini kıyasladı.

"Hemen Havamızı Alırlardı"

Konservatuvarda okudukları dönemde bugünkü gibi bir havanın veya egosunun asla söz konusu olmadığını belirten Mehmet Ali Erbil usta-çırak ilişkisine ve okul yıllarındaki sıkı disipline şu sözlerle vurgu yaptı:

"Konservatuvarda okurken havalara girmediklerini söyledi. Şovmen 'Hemen havamızı alırlardı. Biz hocaların önünde ceketimizi iliklerdik' dedi."

Erbil o dönemin disiplinli eğitim anlayışının sanatçının pişmesinde çok büyük bir rol oynadığını ve kendilerini her zaman geliştirmeye odakladıklarını ifade etti.

Başarılı Olmanın Formülü

Programda başarılı bir şovmen veya oyuncu olmanın yollarını da anlatan usta isim genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu. Sektörde kalıcı olmanın sadece yetenekle değil, çok yönlü bir hazırlıkla mümkün olduğunu belirten Erbil "Başarılı olmak için doğaçlama yeteneğiniz yüksek olacak, doğal, donanımlı ve eğitimli olmalısınız" diyerek mesleğin altın kurallarını sıraladı.

Yıllara meydan okuyan kariyeri, eşsiz sahne enerjisi ve televizyon tarihine damga vuran sunuculuk anlayışıyla adından söz ettirmeye devam eden Mehmet Ali Erbil'in bu nostaljik ve öğüt niteliğindeki açıklamaları izleyicilerden ve sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.

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