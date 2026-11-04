Pınar Deniz 33 Yaşına Girdi! Kaan Yıldırım'dan Kalpleri Isıtan Romantik Kutlama

Pınar Deniz 33 yaşına girdi. Kaan Yıldırım eşinin doğum gününü oğlu Fikret Hakan'ın da yer aldığı kareyle kutladı: "İyi ki doğdun karıcığım."

Pınar Deniz 33 Yaşına Girdi! Kaan Yıldırım'dan Kalpleri Isıtan Romantik Kutlama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 14:33

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen çiftlerinden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım mutlu evlilikleri ve aile yaşamlarıyla magazin gündemini süslemeye devam ediyor. Güzel oyuncu Pınar Deniz 33. yaş gününü ailesiyle birlikte neşe içinde kutladı. Yıldırım'ın eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik ve anlamlı bir paylaşımla kutlaması hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Roma'da Başlayan Mutluluk Aile Tablosuyla Taçlandı

Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu Pınar Deniz ile yakışıklı aktör Kaan Yıldırım 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma'da gerçekleşen sade ve şık bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çift 1 Nisan 2025'te ilk çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Pınar Deniz: Kaan Olmasa Çok Zorlanırdım

Annelik tecrübesine ve eşinin desteğine dair duygularını yakın zamanda dile getiren Pınar Deniz Kaan Yıldırım'ın babalık performansını şu sözlerle övmüştü:

"Kaan olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş, iyi bir babaya sahip olmak bir annenin başına gelebilecek en güzel şey."

33. Yaşa Özel Sevgi Dolu Aile Karesi

Yeni yaşına giren eşini unutmayan Kaan Yıldırım romantik jestiyle takipçilerinin beğenisini topladı. Yıldırım, eşi Pınar Deniz ve sevimli oğulları Fikret Hakan'ın da yer aldığı huzur dolu bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Yakışıklı oyuncunun paylaştığı bu özel kareye düştüğü "İyi ki doğdun karıcığım" notu kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

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