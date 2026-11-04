Deniz Baysal’ın Reklam Filminde "Sütyen İzi" Krizi

Deniz Baysal son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ederken bu kez yer aldığı bir reklam filminde yaşanan sansür iddiasıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldız oyuncusunun yer aldığı tanıtım videosunda, kombinindeki sütyen izinin belirgin olması nedeniyle markanın videoyu yayından kaldırıp rötüşlayarak yeniden yüklemesi sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

Sütyen İzi Dijital Müdahaleyle Kaldırıldı

Sosyal medya kullanıcılarının ve dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan olay markanın reklam filmini yayınladıktan kısa bir süre sonra sessiz sedasız kaldırmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre güzel oyuncu Deniz Baysal'ın üstündeki kıyafette sütyen izinin belirgin şekilde görünmesi marka yönetimini rahatsız etti.

Video apar topar yayından kaldırılarak dijital müdahaleyle sütyen izi silindi ve film rötüşlanmış haliyle tekrar paylaşıldı. Markanın bu ani hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken kullanıcıların tepkisi de gecikmedi.

Sosyal Medyada Tepki Yağmuru

Reklam filminin değiştirilerek yeniden yüklenmesi, izleyicilerden ve Deniz Baysal'ın hayranlarından sert eleştiriler aldı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken yapılan müdahalenin hem gereksiz hem de cinsiyetçi olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Kullanıcıların paylaştığı bazı dikkat çekici tepkiler şu şekilde sıralandı:

"Vallahi rezalet bunu nasıl düşündüklerini gerçekten bilmiyorum."

"Sütyen izi göründü diye reklamı silip baştan yüklemek nedir ya?"

"Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?"

"Ne saçma bir hareket, hem videonun etkileşimini de yok ettiler."

Son Dönemde Manevi Açıklamalarıyla da Konuşuluyordu

Öte yandan başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Deniz Baysal geçtiğimiz günlerde TRT Tabii için çektiği Ayşe Şasa projesinden sonra hayatının değiştiğini belirtmişti. İslam tasavvufunu okumaya başladığını ve bunun kendisine çok iyi gelerek hayatında başka kapılar açtığını ifade eden oyuncu bu yönüyle de takdir toplamıştı.

Markanın reklam filmindeki sütyen izi nedeniyle yaptığı bu dijital müdahale tartışılmaya devam ederken konuya dair ne markadan ne de ünlü oyuncudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.