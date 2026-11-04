Ekin Türkmen'den Olay Yaratan İlişki İtirafı: "Direkt Engelliyorum!"

Oyuncu Ekin Türkmen ilişkileri yorumladı: "Erkekler eril özelliklerini kaybetmiş. Biriyle birkaç saat geçirip direkt engelliyorum."

Ekin Türkmen'den Olay Yaratan İlişki İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 16:32

Ekin Türkmen ilişkilere ve günümüz erkek tipolojisine dair yaptığı ezber bozan açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk hayatına dair samimi değerlendirmelerde bulunan 42 yaşındaki güzel oyuncu tecrübelerine dayanarak geliştirdiği ilişki kriterlerini ve erkeklerde gördüğü eksiklikleri dobra bir dille paylaştı.

"Direkt Engelliyorum"

Bir insanı analiz etmek ve ilişki potansiyelini görmek için uzun zamanlara ihtiyacı olmadığını belirten Ekin Türkmen, ilk buluşmada karşı tarafa notunu hemen verdiğini dile getirdi. Yılların getirdiği tecrübeyle hareket ettiğini söyleyen ünlü isim radikal ilişki stratejisini şu sözlerle açıkladı:

"Bir şeyin sonunu önceden görebiliyorum. Biriyle birkaç saat geçirmem bile yeterli oluyor. 'Bu insan böyle' deyip devam etmiyorum, direkt engelliyorum. Sanırım bu tecrübeye dayanıyor."

"Erkekler Eril Özelliklerini Kaybetti"

Günümüz ilişkilerinde erkeklerin mücadeleci ruhunu kaybettiğini ve adım atmaktan çekindiğini savunan Ekin Türkmen, ilk adımı asla kendisinin atmayacağını vurgulayarak şunları ekledi:

"Erkekler eril özelliklerini biraz kaybetmiş durumdalar. Ben gidip kimseye teklifte bulunamam ya da ilk mesajı atamam. Karşı tarafın biraz çaba göstermesi gerekiyor. Ancak o çabayı gösterme süreleri de oldukça kısa. O yüzden bu topa girmeyeyim diyorum. Çekingen duruyorum."

Erkeklerin çaba gösterme sürelerinin kısalığından ve sabırsızlığından yakınan başarılı oyuncunun bu çarpıcı ve net çıkışı sosyal medyada kadın ve erkek takipçileri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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