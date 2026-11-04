Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Flaş Gelişme: Oğlu Hakkında Suç Duyurusu!

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yapay zeka detayları dikkat çekti.

Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Flaş Gelişme: Oğlu Hakkında Suç Duyurusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 16:10

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma magazin ve adliye koridorlarında gündem sarsmaya devam ediyor. Sanatçının ölümünün ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı ünlü şarkıcının ablasının avukatları Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında "delillerin yok edilmesi veya karartılması" iddiasıyla resmi suç duyurusunda bulundu. Soruşturma dosyasında yer alan güvenlik kamerası detayları ve yapay zeka ayrıntısı ise herkesi şaşırttı.

Güvenlik Kamerası Kayıtlarının Geç Teslim Edilmesi Dikkat Çekti

Güllü’nün ablasının avukatları tarafından yapılan suç duyurusu başvurusunda olayla doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen kritik dijital delillerin şüpheli bir süreçle teslim edildiği öne sürüldü. Başvuruda olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin barındığı flash belleğin haftalar sonra yetkililere sunulduğu iddia edildi. Hukuk ekibi bu gecikmenin ve kayıtların teslim edilme sürecinin derinlemesine araştırılarak dijital delillerin bütünlüğünün incelenmesini talep etti.

Yapay Zekaya Yöneltilen Sorular Soruşturma Dosyasında!

Suç duyurusunda yer alan en çarpıcı ve merak uyandıran detaylardan biri ise yapay zeka uygulamalarıyla ilgili oldu. İddialara göre Tuğberk Yağız Gülter'in, olay sürecinde bir yapay zeka modeline başvurarak "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?", "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde sorular yönelttiği öne sürüldü. Söz konusu yapay zeka sorgularının delil karartma şüphesini güçlendirdiği savunularak bu hususun soruşturma kapsamında detaylıca incelenmesi istendi.

Evdeki Kamera Sistemi ve Şifreli Kapı Detayı

Dosyada yer alan diğer iddialara göre Güllü'nün vefatından hemen önce evine özel bir güvenlik kamerası sistemi kurdurduğu ve bu sisteme yalnızca kendisi ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in erişebildiği belirtildi. Ancak evdeki bazı güvenlik kameralarının çalışmıyor olması şüpheleri artırırken sanatçının yatak odasının girişinde şifreli bir kapı sistemi bulunduğu da başvuru metninde yer aldı. Ayrıca Gülter'in, annesinin vefatının hemen ardından eve komşunun terasından giriş yaptığı bilgisi de soruşturma dosyasına yeniden taşındı.

Nişanlısının Telefon Sinyali Yalova'dan Çıktı

Suç duyurusunda yalnızca dijital deliller ve ev içi güvenlik önlemleri değil, aynı zamanda şüpheli konumdaki hareketlilikler de mercek altına alındı. Dosyada, Gülter’in nişanlısına ait cep telefonunun sanatçının hayatını kaybetmesinden önceki sabah Yalova'dan sinyal verdiği iddiasına yer verildi.

Öte yandan hukuki süreç tüm hızıyla sürerken; yapılan bu suç duyurusunun ve ortaya atılan iddiaların henüz kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımadığı Tuğberk Yağız Gülter'in herhangi bir suç işlediğinin veya delilleri bizzat değiştirdiğinin bu aşamada kesin olarak kanıtlanmadığı vurgulandı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde hangi boyuta evrileceği kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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