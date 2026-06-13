Sarp Apak'ın Gizemli Projesi Gün Yüzüne Çıktı!

Uzun süredir gizemini koruyan dev kadrolu komedi projesinden nihayet beklenen haber geldi. Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularını tek bir çatı altında toplayarak şimdiden sezonun en iddialı işi olmaya aday projenin adresi netleşti. Poll Films imzalı Düğünümüz Var geliyor. Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı komedi türündeki dizinin kanalı belli oldu. Dev kadrolu proje Star TV'de seyirciyle buluşacak.

Ekranların Yıldızları Bu Düğün'de Buluşuyor

Senaryosunu romantik komedi türünün usta kalemleri Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun birlikte kaleme aldığı dizi adeta bir ünlüler geçidine sahne olacak. Merakla beklenen projenin genişleyen oyuncu kadrosuna son olarak başarılı aktör Komedi türündeki dizinin kanalı belli oldu. Dev kadrolu proje Star TV'de seyirciyle buluşacak. Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Şükran Ovalı, Enis Arıkan, Buğra Gülsoy, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuna Sarp Apak katıldı.

Sarp Apak Haftalar Önce Spoilerı Vermişti!

Kadrosuna katıldığı yeni projesiyle televizyondaki komedi boşluğunu doldurmaya hazırlanan Sarp Apak aslında bu iş birliğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir galada vermişti.

Apak geçen haftalarda Haki Biçici ve Derya Karadaş çiftiyle gittiği Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin oyununun galasında "Ekranlarda komedi eksikliği var bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Bu eksikliği giderek bir girişim var şu anda… Spoiler vermeyeyim ama olumlu bir haberle karşınıza çıkacağız" demişti.

Ünlü oyuncunun bahsettiği o olumlu haber resmiyet kazanırken seyirciyi ekrana kilitleyecek olan Düğünümüz Var yeni sezonda Star TV ekranlarında kahkahanın adresi olacak.