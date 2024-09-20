Sarp Apak'a sorulan soruya Barış Arduç tepki gösterdi

Oyuncu çift Serkan Keskin ve Meriç Aral, 6 yıllık birlikteliklerini sade bir düğün töreniyle taçlandırdı. Ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı abartısız düğünle dünyaevine giren ünlü çiftin nikahı, samimi anlarla doluydu.

Düğüne katılan isimler arasında Barış Arduç ve Sarp Apak da yer aldı. Tören sonrası kapıda muhabirlerle sohbet eden ikili, beklenmedik bir soruyla karşılaştı. Bir muhabir, ikilinin düğünle ilgili düşüncelerini almak yerine, "Kayınvalideler de balayına gelmeli mi?" sorusunu yöneltti.

Sarp Apak'ın soruya cevap vermeye çalıştığı anda araya giren Barış Arduç, "Sen de ne meraklısın bunlara cevap vermeye" diyerek ortamdakileri kahkahaya boğdu. Apak ise esprili bir yanıt vererek, "Kayınvalidemi seviyorum ama orada olmaz" dedi.

Sade ve samimi geçen düğün töreni kadar, Barış Arduç ve Sarp Apak'ın bu eğlenceli diyaloğu da geceye damgasını vurdu.