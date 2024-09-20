Sarp Apak'a sorulan soruya Barış Arduç tepki gösterdi

Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününde Sarp Apak'a sorulan bir soruya Barış Arduç espriyle karışık bir tepki gösterdi. İşte detaylar...

Sarp Apak'a sorulan soruya Barış Arduç tepki gösterdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2024 16:31

Oyuncu çift Serkan Keskin ve Meriç Aral, 6 yıllık birlikteliklerini sade bir düğün töreniyle taçlandırdı. Ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı abartısız düğünle dünyaevine giren ünlü çiftin nikahı, samimi anlarla doluydu.

Düğüne katılan isimler arasında Barış Arduç ve Sarp Apak da yer aldı. Tören sonrası kapıda muhabirlerle sohbet eden ikili, beklenmedik bir soruyla karşılaştı. Bir muhabir, ikilinin düğünle ilgili düşüncelerini almak yerine, "Kayınvalideler de balayına gelmeli mi?" sorusunu yöneltti.

Sarp Apak'ın soruya cevap vermeye çalıştığı anda araya giren Barış Arduç, "Sen de ne meraklısın bunlara cevap vermeye" diyerek ortamdakileri kahkahaya boğdu. Apak ise esprili bir yanıt vererek, "Kayınvalidemi seviyorum ama orada olmaz" dedi.

Sade ve samimi geçen düğün töreni kadar, Barış Arduç ve Sarp Apak'ın bu eğlenceli diyaloğu da geceye damgasını vurdu.

Benzer Haberler
Cem Yılmaz Avrupa turnesine hazırlanıyor: Bilet fiyatları dudak uçuklattı Cem Yılmaz Avrupa turnesine hazırlanıyor: Bilet fiyatları dudak uçuklattı
Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı
Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yine aday! Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yine aday!
İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez
'Gizli Dolap'ta Beren Saat'in partnerleri belli oldu! 'Gizli Dolap'ta Beren Saat'in partnerleri belli oldu!
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...
  • 19-09-2024 10:33

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...