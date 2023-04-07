Sarp Apak: Televizyona muhtacız!

Bengi-Sarp Apak çifti geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Çift, bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. İkili, basın mensuplarına poz verdikten sonra kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Sarp Apak, yakında yeni bir filme başlayacağını ve onun hazırlığında olduğunu açıkladı.



"TELEVİZYONA MUHTACIZ"

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Dizi projeniz olacak mı?" sorusuna ise, "Televizyonu her zaman özlüyoruz. Televizyon bağımlısı olmuşuz. Tabii ki daha iyi şartlarla, daha iyi senaryolarla girmek isterim. Bu yüzden şu an böyle bir şey yok. İzlemek istiyorum. Bu yüzden hepimiz televizyona bağımlıyız ve muhtacız" dedi.