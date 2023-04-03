Sarp Apak: O haberler bizi çok üzdü!

Sarp Apak önceki gecce Kadıköy’de eşi Bengisu Apak’la kameralara takıldı. Ünlü oyuncu, eşinin geçen hafta Engin Öztürk’le aynı araçta görüntülenince yüzünü gizlemesi hakkında şöyle konuştu:

“Magazine yakalanma korkusuyla bir davranış olmuş. Dışarıdan bakıldığında evet garip duruyor. Ama aslında öyle değil. Biz de ilk başta ‘ne kadar sevimsiz bir haber’ diye baktık ama aslında hiç öyle bir şey yok. Yakın çevremiz gerçek dostluklardan kurulu. Dışarıdan bakıldığında bunun yoruma açık olabilmesi bile bizi çok üzdü.”



