Sarp Apak: Gözüme dirsek darbesi yedim!

Engin Öztürk ve Sarp Apak, önceki gün Etiler’deydi. Yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönme hazırlığında olduğunu ifade eden Engin Öztürk, “Geniş bir kadrolu ve çok başrollü bir projeye dahil oldum. Sakalı da görmek için bırakıyorum ama dönem projesi değil, şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.



"KEYİFLE BAHSEDECEĞİM BİR İŞ BEKLİYORUM"

Sarp Apak ise kendisiyle ilgili en doğru projeyi beklediğini söyleyerek, “Keyifle bahsedeceğim bir iş bekliyorum. Yıllar içerisinde tecrübe ediyor insan. Erken 'Evet' diyorsun, daha güzel bir projeden mahrum kalıyorsun” ifadelerini kullandı.



"DİRSEK DARBESİ YEDİM!"

Gözündeki morluk dikkat çeken Apak, “Üç yıl aradan sonra ilk kez basketbol maçı yaptım. Orada da gözüme dirsek darbesi yedim. Durum bu” dedi.