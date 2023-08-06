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Sarp Apak ailesiyle birlikte sıcak havanın tadını çıkardı
Oyunculuğa ilk adımı tiyatro sahnesinde atan ardından rol aldığı dizi ve filmlerle adını duyuran Sarp Apak, ailesiyle birlikte önceki gün Çeşme’de objektiflere yansıdı.
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Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00
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Sarp Apak, önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Sarp-Bengisu Apak çocukları Güney ile önceki gün Çeşme’de bir plajdaydı.
Oyuncu, 5 yaşındaki oğlu ile denizin tadını çıkardı. Birlikte yüzüp suda şakalaştılar.
Bengisu Apak ise bu sırada plajda karşılaştığı arkadaşı ve moda editörü Zeynep Üner ile sohbet etti.
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