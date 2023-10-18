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Sarmaşık Zamanı'nın yıldızları Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun Cannes pozları olay oldu!

Kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle beklenen "Sarmaşık Zamanı" dizisi, Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna'nın başrollerini üstlendiği yapım, dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan 39. MIPCOM Fuarı'nda tanıtıldı. Dizinin başrol oyuncularının Cannes'ta verdiği pozlar, dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı, sosyal medyada büyük konuşuldu.

Sarmaşık Zamanı'nın yıldızları Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun Cannes pozları olay oldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-10-2023 11:27

Sarmaşık Zamanı (The Ivy) dizisi, dünyanın en saygın fuarlarından biri olan 39. MIPCOM Fuarı'nda tanıtıldı. Bu özel etkinlikte, dizinin başrollerini paylaşan Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna, şıklıklarıyla dikkat çekti. Ancak, Onur Tuna'nın 1.95 boyu ile Burçin Terzioğlu'nun boy farkı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü isimlerin bir araya geldiği pozlar, izleyicileri boy farkı hakkında esprili yorumlar yapmaya teşvik etti. Sosyal medyada bu konu hakkında çeşitli şakalar ve espri dolu yorumlar paylaşıldı. Boy farkı, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

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