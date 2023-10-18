Sarmaşık Zamanı'nın yıldızları Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun Cannes pozları olay oldu!

Sarmaşık Zamanı (The Ivy) dizisi, dünyanın en saygın fuarlarından biri olan 39. MIPCOM Fuarı'nda tanıtıldı. Bu özel etkinlikte, dizinin başrollerini paylaşan Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna, şıklıklarıyla dikkat çekti. Ancak, Onur Tuna'nın 1.95 boyu ile Burçin Terzioğlu'nun boy farkı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü isimlerin bir araya geldiği pozlar, izleyicileri boy farkı hakkında esprili yorumlar yapmaya teşvik etti. Sosyal medyada bu konu hakkında çeşitli şakalar ve espri dolu yorumlar paylaşıldı. Boy farkı, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.