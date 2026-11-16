Şarkılarıyla Adana'yı Coşturdu: Demet Akalın'dan Görkemli Performans

Adana Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci akşamında Demet Akalın Merkez Park'ta sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla Adanalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarıyla Adana'yı Coşturdu: Demet Akalın'dan Görkemli Performans
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 09:18


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde Demet Akalın sahnedeydi. Türk pop müziğinin efsane ismi dillerden düşmeyen şarkılarını Adanalılar için seslendirdi. İşte detaylar...

Demet Akalın, Adana Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci akşamında sahne aldı. Konsere ilgi oldukça büyüktü. Konser alanı hınca hınç doldu. Merkez Park'ta sahneye çıkan şarkıcı seslendirdiği parçalarla Adanalılar'ı coşturdu.

Demet Akalın Rüzgarı Esti


Dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Akalın, hareketli repertuvarı ve sahne enerjisiyle festivale damga vurdu. 

Binlerce Kişi Şarkılara Hep Bir Ağızdan Eşlik Etti

Sanatçı aralarında Çalkala, Kulüp ve Yerinde Dur gibi şarkılarının da bulunduğu geniş repertuvarını Merkez Park'ta hayranlarıyla buluşturdu. Farklı dönemlere damgasını vuran hitleriyle dinleyicilerini müzikal bir yolculuğa çıkaran Demet Akalın kalabalıkların hep bir ağızdan şarkılarına eşlik etmesiyle coşkuyu zirveye taşıdı.

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