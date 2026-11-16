Bir Zamanlar Aşk Yaşadıklarını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacağınız 8 Ünlü Çift!

Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal'dan Bengü ile Ozan Doğulu'ya, Meltem Cumbul ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağla Şıkel ve Gökhan Özen'e uzanan aşk defterleri sizi hayrete düşürebilir.

Mustafa Sandal ile Tuba Ünsal

İkili 2000'li yılların başında yaklaşık bir yıl süren bir aşk yaşamıştı. Mustafa Sandal daha sonra bu dönemde Tuba Ünsal'dan ilham alarak bazı şarkılar yazdığını dile getirdi. Hatta 2019 yılında sahnede olduğu bir sırada şakayla bu şarkılardan bazılarından bahsetmişti. Seni Tek Geçerim, Pazara Kadar, Kopmam Lazım bu şarkılardan bazılarıymış.



Bengü ile Ozan Doğulu

Bengü ilk albümünü Kenan ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde çıkarmıştı. Sektöre yeni girdiği bu yıllarda Ozan Doğulu ile uzun soluklu bir aşk ve iş ilişkisi olmuştu. Bengü ayrılık sonrası dönemde bu ilişkiye dair sert açıklamalarda bulunmuş ve daha sonra bu sözlerinden pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.

Meltem Cumbul ve Kıvanç Tatlıtuğ

2008-2009 yılları arasında yaklaşık 1 yıl süren ve magazin gündemini yoğun şekilde meşgul eden aşklardan biri de Meltem Cumbul ile Kıvanç Tatlıtuğ ilişkisiydi. Özellikle aralarındaki yaş farkı o dönemde dillerden düşmemişti. İkilinin ayrılığı yaşadıkları iş yoğunluğunun bir sonucu olmuştu.

Çağla Şıkel ve Gökhan Özen

2002'de magazin gündemine bomba gibi düşen bir aşk vardı: Çağla Şıkel ve Gökhan Özen aşkı. Gökhan Özen o dönem Şıkel'e "kelebeğim", "güvercinim" gibi ifadelerle seslendiğini de anlatmıştı. Uzun dönem bu ilişkinin bir reklam ilişkisi olup olmadığı tartışıldı.

Pelin Batu ile Ahmet Hakan

2007 yılında sürpriz bir aşk da Pelin Batu ile Ahmet Hakan'dan gelmişti. İkili ilk kez Asmalımescit'te bir restoranda görüntülenmişti. İlişki pek uzun soluklu olmamış, kısa sürede sona ermişti. İlerleyen yıllarda tesadüfen karşılaştıkları ve birbirlerini görmezden geldikleri anlar kameralara yansımıştı.

Demet Akbağ ile Oktay Kaynarca

İkili geçmişte romantik bir beraberlik yaşamıştı. Üstelik bu beraberlik yaklaşık 7 yıl gibi uzunca bir süre devam etmişti. İlişkileri dostane bir şekilde bitti ve sonraki yıllarda da arkadaş kalmayı başardılar. Hatta vefat gibi zor zamanlarda ve çeşitli işlerde birbirlerine de destek oldular.

Demet Evgar ile Sarp Levendoğlu

İki ünlü oyuncu 2005'te Emret Komutanım setinde tanışmış ve bundan yıllar sonra, 2013'te sevgili olmuştu. Ancak ilişkileri pek uzun sürmedi. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra Levendoğlu, oyuncu Birce Akalay ile evlendi.

Umut Evirgen ile Aslıhan Doğan

Yakın zamanda Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen, pek çok ünlü isimle anılmıştı. Bunların arasında Aslıhan Doğan da bulunuyor. Bu ilişki Aslıhan Doğan'ın 2015 yılında Arda Turan ile evlenmesinden önceydi.