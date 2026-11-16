Emel Sayın'dan Unutulmaz Gece: 4 Bin Kişiyle Doğum Gününü Kutladı!

Emel Sayın İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği özel Yeşilçam Senfonisi konseriyle müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Salonu hınca hınç dolduran tam 4 bin kişiye seslenen usta sanatçı bir döneme damga vuran filmlerde seslendirdiği ölümsüz şarkıları yeniden yorumlayarak dinleyicilerini altın yıllarına götürdü.

Yeşilçam Efsanelerini ve Muazzez Abacı'yı Özlemle Andı

Konser boyunca sadece şarkılarıyla değil sinema yıllarına dair paylaştığı samimi anılarıyla da izleyenleri duygulandıran Emel Sayın vefa dolu anlara imza attı. Birlikte kamera karşısına geçtiği Türk sinemasının dev isimleri Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Halit Akçatepe'yi sevgi ve özlemle yad eden sanatçı salonu dolduran binlerce kişiye nostaljik anlar yaşattı.

Sanatçı gecede Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı'yı da anmayı ihmal etmeyerek meslektaşına duyduğu derin saygı ve vefayı gösterdi. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden 4 bin kişilik dev koroyla bütünleşen Sayın zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Şener Şen ve Nebahat Çehre de Konseri İzledi

Sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı bu özel gecede Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri Şener Şen ve Nebahat Çehre de Emel Sayın'ı yalnız bırakmadı. Ön sıralardan konseri takip eden usta oyuncular gece boyunca sanatçının performansına alkışlarıyla destek verdi.

4 Bin Kişilik Dev Koroyla Doğum Günü Sürprizi

Gecenin en unutulmaz ve coşkulu anı ise Emel Sayın için sahnede hazırlanan doğum günü sürprizi oldu. Yeni yaşını Volkswagen Arena'yı dolduran 4 bin seveninin yoğun alkışları tezahüratları ve sevgi gösterileri eşliğinde kutlayan usta sanatçı mutluluğunu izleyicileriyle paylaştı. Görkemli sahne performansı eşsiz repertuvarı ve duygu yüklü anlarıyla hafızalara kazınan gece uzun süre ayakta alkışlandı.