Polat Alemdar'ın Ekran Dışındaki Gizli Aşkı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi, çarpıcı hikâyesi ve unutulmaz karakterlerinin yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir itirafsa oyuncunun hayranlarını epey şaşırttı.

Bir dönem yapımda seslendirme yapan Yasemin Öztürk, Şaşmaz'la yaşadığı ilişkiyi anlatarak geçmişin pek bilinmeyen bir sayfasını araladı.

Üç Yılı Aşan İlişkiyi Kimse Bilmiyordu

Yasemin Öztürk'ün açıklamalarına göre Necati Şaşmaz'la yaşadığı aşk magazin dünyasının radarına hiç girmedi. Üstelik bu ilişki birkaç aylık bir yakınlıktan ibaret de değilmiş. Aşkları yaklaşık üç yıl sürmüş ve ilişkiden dizi ekibindeki yalnızca birkaç kişinin haberi varmış.

Oyuncunun yıllar önce yaptığı açıklamalarda anlattığı ayrıntılar ilişkinin resmen kapalı kapılar ardında yaşandığını gösteriyor. Mesela ikilinin birlikte vakit geçirebildikleri tek yer Şaşmaz'ın eviymiş.



Aşk Uğruna Özgürlüğünden Vazgeçtiğini Söyledi

Öztürk'ün anlattıkları arasında en dikkat çekici noktalardan biri bu gizliliğin kendisi üzerindeki etkisiydi. Hem Necati Şaşmaz'ın hem Kurtlar Vadisi dizisinin zarar görmesinden korktuğu için ilişkiyi gözlerden uzak tutmayı tercih etmiş. Ancak bu kararın bedelinin kendisi için her zaman kolay olmadığını da gizlemedi.

Yıllar önceki sözlerinde ilişkinin zaman zaman kendisini yıprattığını anlatan Öztürk yine de hislerinden pişmanlık duymadığını vurguladı.



Ayrılık Kararı Neden Alındı?

İlişkinin nasıl sona erdiği sorusu da açıklamaların en merak edilen bölümlerindendi. Öztürk ayrılık nedenine ilişkin soruya kısa bir yanıt vererek ayrılmak durumunda kaldığını söyledi. İlişkinin bitişine yol açan koşullara dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar, yıllarca sırları ve kontrollü yaşamıyla ekranların en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu. Yasemin Öztürk'ün anlattıklarıysa oyuncunun gerçek hayatında da uzun süre kamuoyundan uzak kalan bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koydu. Aradan geçen yıllara rağmen bu itiraf dizinin hayranlarına ekrandaki hikâyelerin dışında kalan bambaşka bir geçmişi hatırlattı.