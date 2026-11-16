Polat Alemdar'ın Ekran Dışındaki Gizli Aşkı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın yıllar boyunca gözlerden uzak tuttuğu aşk!

Polat Alemdar'ın Ekran Dışındaki Gizli Aşkı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2026 10:41

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi, çarpıcı hikâyesi ve unutulmaz karakterlerinin yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz hakkında yıllar sonra ortaya çıkan bir itirafsa oyuncunun hayranlarını epey şaşırttı.

 Bir dönem yapımda seslendirme yapan Yasemin Öztürk, Şaşmaz'la yaşadığı ilişkiyi anlatarak geçmişin pek bilinmeyen bir sayfasını araladı.

Üç Yılı Aşan İlişkiyi Kimse Bilmiyordu

Yasemin Öztürk'ün açıklamalarına göre Necati Şaşmaz'la yaşadığı aşk magazin dünyasının radarına hiç girmedi. Üstelik bu ilişki birkaç aylık bir yakınlıktan ibaret de değilmiş. Aşkları yaklaşık üç yıl sürmüş ve ilişkiden dizi ekibindeki yalnızca birkaç kişinin haberi varmış.

Oyuncunun yıllar önce yaptığı açıklamalarda anlattığı ayrıntılar ilişkinin resmen kapalı kapılar ardında yaşandığını gösteriyor. Mesela ikilinin birlikte vakit geçirebildikleri tek yer Şaşmaz'ın eviymiş.
 

Aşk Uğruna Özgürlüğünden Vazgeçtiğini Söyledi

Öztürk'ün anlattıkları arasında en dikkat çekici noktalardan biri bu gizliliğin kendisi üzerindeki etkisiydi. Hem Necati Şaşmaz'ın hem Kurtlar Vadisi dizisinin zarar görmesinden korktuğu için ilişkiyi gözlerden uzak tutmayı tercih etmiş. Ancak bu kararın bedelinin kendisi için her zaman kolay olmadığını da gizlemedi.

Yıllar önceki sözlerinde ilişkinin zaman zaman kendisini yıprattığını anlatan Öztürk yine de hislerinden pişmanlık duymadığını vurguladı.
 

Ayrılık Kararı Neden Alındı?

İlişkinin nasıl sona erdiği sorusu da açıklamaların en merak edilen bölümlerindendi. Öztürk ayrılık nedenine ilişkin soruya kısa bir yanıt vererek ayrılmak durumunda kaldığını söyledi. İlişkinin bitişine yol açan koşullara dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar, yıllarca sırları ve kontrollü yaşamıyla ekranların en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu. Yasemin Öztürk'ün anlattıklarıysa oyuncunun gerçek hayatında da uzun süre kamuoyundan uzak kalan bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koydu. Aradan geçen yıllara rağmen bu itiraf dizinin hayranlarına ekrandaki hikâyelerin dışında kalan bambaşka bir geçmişi hatırlattı.

 

Benzer Haberler
Uluslararası Ödüllü Oyuncu Asiye Dizisinin Kadrosuna Katıldı! Uluslararası Ödüllü Oyuncu Asiye Dizisinin Kadrosuna Katıldı!
Çağrı Çıtanak'tan Eşi Başak Gümülcinelioğlu'na Unutulmaz Doğum Hediyesi Çağrı Çıtanak'tan Eşi Başak Gümülcinelioğlu'na Unutulmaz Doğum Hediyesi
Uzak Şehir'in Berfin'i Feride Özdinç'ten Tartışma Yaratan Çıkış: Uzak Şehir'in Berfin'i Feride Özdinç'ten Tartışma Yaratan Çıkış: "Influencerlık da Doktorluk Gibi Normal Bir Meslek!"
Pelin Akil Mükemmel Anneler Dizisine Dahil Oldu: Kadroya Bomba Transfer! Pelin Akil Mükemmel Anneler Dizisine Dahil Oldu: Kadroya Bomba Transfer!
Ziynet Sali'den Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kapalı Gişe Kutlama: Sezen Aksu'ya Övgü Yağdırdı! Ziynet Sali'den Bostancı Gösteri Merkezi'nde Kapalı Gişe Kutlama: Sezen Aksu'ya Övgü Yağdırdı!
Grand Maison İstanbul'un Yıldızları Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'den Dev Reklam Anlaşması Grand Maison İstanbul'un Yıldızları Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'den Dev Reklam Anlaşması
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

Kutsi Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturdu: Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
  • 16-11-2026 12:15

Kutsi Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturdu: Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Mehmet Şef Yarışmacının Yaptığına Çok Kızdı:
  • 14-11-2026 11:41

Mehmet Şef Yarışmacının Yaptığına Çok Kızdı: "Ben Onu Yemem, Sen Bizi Adana'dan mı Sürdüreceksin?"

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!