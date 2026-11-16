Oktay Kaynarca Kirvesinin Oğlunun Düğünü İçin Mersin'e Gitti! Bakın Geline Ne Taktı?

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca kirvesinin oğlunun düğünü için Mersin'e gitti. Nikah şahidi olan oyuncu gelin hanıma altın set hediye etti. İşte detaylar...

Düğün Hediyesi İçin Kesenin Ağzını Açtı

Sunucusu olduğu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılıp oyunculuğa dönen Oktay Kaynarca, Mersin'de bir düğüne katıldı. Ünlü oyuncu kirvesi ve aile dostu Ali Topçu'nun İstanbul’da avukatlık yapan oğlu Süleyman Topçu'nun düğününde nikah şahitliği yaptı.

Düğünde dikkat çeken detaylardan birisi de Oktay Kaynarca'nın taktığı takı oldu. Usta oyuncu kesenin ağzını açtı. Kaynarca geline düğün hediyesi olarak altın set takti. Ayrıca oyuncu gecede Mersinli ünlü organizatör Saygın Kurt'la da bir araya geldi. İkili gece boyunca uzun uzun sohbet etti.

Mikrofonu Eline Alıp Türkü Söyledi

Düğünün ilerleyen saatlerinde coşkuya kayıtsız kalmayan Oktay Kaynarca sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı ve davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ünlü oyuncu sevilen türkülerden "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" eserini seslendirerek salondaki konuklardan büyük alkış topladı.