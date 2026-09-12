Şarkıcı Nev'den İyi Haber: Entübasyon Süreci Sona Erdi

Türk pop-rock müziğinin sevilen isimlerinden Nevzat Doğansoy, bilinen sahne adıyla Nev geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede gözetim altına girdi. 2000'lerin başında yayımladığı bestelerle sesini geniş kitlelere duyuran 57 yaşındaki müzisyen eylül ayının ilk günlerinde fenalaşarak acil servise başvurdu. Doktorların tetkikleri sonucunda yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının son durumuna ilişkin resmi açıklama menajerlik ofisinden geldi.

3 Eylül'de Acil Servise Başvurdu

Sanatçının menajeri İlker Ercan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklanan bilgilere göre tecrübeli müzisyen 3 Eylül tarihinde aniden bilinç kaybı yaşadı. Yakınlarının desteğiyle hızla sağlık kuruluşuna ulaştırılan Doğansoy'u ilk müdahale ekibi muayene etti. Hekimlerin gerçekleştirdiği kapsamlı tahliller ünlü şarkıcının çoklu organ yetmezliği yaşadığını ortaya koydu. Tablonun ciddiyeti üzerine uzman hekimler, sanatçıyı solunum cihazına bağlayarak yoğun bakımda hassas bir tedavi programı başlattı.

Solunum Cihazı Desteği Tamamlandı

Hastanede yaklaşık dokuz gündür süren kritik sürecin ardından sanatçının sağlık tablosunda olumlu bir aşamaya geçildi. Menajer İlker Ercan, sanatçının entübasyon aşamasını geride bıraktığını duyurdu. Kendi başına nefes almaya başlayan Nev en zorlu dönemeçlerden birini geride bıraktı. Buna karşın organ fonksiyonlarının tamamen dengelenmesi adına hekimler, müzisyenin takibini yoğun bakım şartlarında sürdürüyor. Sağlık personeli, sanatçının vücut değerlerini günün her saati kontrol ediyor.

İki Binli Yılların Unutulmaz Şarkıları

Kendine özgü vokal tarzı ve enstrüman hakimiyetiyle müzik sektöründe ayrı bir yer edinen Nev kariyeri boyunca unutulmaz parçalara imza attı. "Her Şeye Rağmen" albümüyle geniş kitlelerin dikkatini çeken usta isim, "Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" eserleriyle pop-rock sahnesinde güçlü bir iz bıraktı. Klasik Türk müziği motiflerini batı enstrümanlarıyla harmanlayarak özgün bir çizgi yakalayan besteci uzun süredir dinleyicileriyle konser sahnelerinde buluşuyordu.