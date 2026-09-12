Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Bastonla Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ani kalp rahatsızlığıyla sevenlerini endişelendiren ünlü komedyen Cem Yılmaz hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden sosyal yaşantısına döndü. Çanakkale'deki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı taburcu oluşunun ardından ilk kez İstanbul Beykoz’da düzenlenen özel bir davette kamuoyu önüne çıktı. Etkinlik alanına elindeki bastonla adım atan komedyen yürürken sergilediği temkinli tavırlarla salondaki konukların ve fotoğrafçıların odağı oldu.

Çanakkale'de Korkutan Kalp Rahatsızlığı

Ünlü aktör 29 Ağustos tarihinde Çanakkale'deki konutunda aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık kuruluşuna ulaştırılan sanatçıya kardiyoloji uzmanları ivedilikle anjiyo işlemi uyguladı. Damar tıkanıklığına yönelik başarılı müdahalenin ardından Yılmaz iki gün boyunca hastanedeki özel bakım servisinde kaldı. Sanatçının geçirdiği operasyon hayranları ve sanat camiası arasında büyük bir endişe yarattı. Yapılan kapsamlı kontrollerin ve tahlillerin olumlu seyretmesi üzerine hekimler oyuncunun istirahat sürecini ev ortamında sürdürmesine karar vererek taburcu işlemlerini onayladı.

Beykoz'daki Davette Baston Desteği

Hastaneden çıktıktan sonra bir süre evinde istirahat eden Cem Yılmaz Beykoz'da düzenlenen etkinliğe katılım sağladı. Organizasyonda usta oyuncuya sinema sektöründeki yakın çalışma arkadaşı Zafer Algöz refakat etti. İlerleyen dakikalarda ekibe Uraz Kaygılaroğlu da dahil oldu. Yürürken vücudunu dengede tutmak isteyen sanatçı bastonundan güç alarak alanda temkinli adımlarla ilerledi. Uzun süre ayakta kalmamaya özen gösteren tecrübeli komedyen davet boyunca neşeli tavırlarıyla dostlarına iyi olduğunun sinyalini verdi. Karşılaştığı yoğun sevgiye tebessümle karşılık veren Yılmaz, hayranlarının hatıra fotoğrafı taleplerini geri çevirmeyerek davetlilerle tek tek objektiflere poz verdi.

Taburcu Edildikten Sonra İlk Buluşma Aileyle Gerçekleşti

Sağlık tablosu normale dönen Yılmaz hastaneden ayrılır ayrılmaz ilk ziyaretini ailesine gerçekleştirdi. Sanatçının annesi Sebahat Yılmaz ile babası Arif Yılmaz, evlatlarının durumunu ev ortamında yakından gözlemledi. Buluşmada ağabeyi Can Yılmaz hazır bulunurken kız kardeşi Özge Çevik de abisine eşlik ederek moral aşıladı. Aile fertleriyle bir araya geldiği samimi buluşmayı kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz fotoğrafın altına kırmızı bir kalp simgesi ekleyerek sevenlerine her şeyin yolunda gittiği mesajını iletti.