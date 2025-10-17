Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Anlaşmalı Olarak Boşandı

Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede anlaşmalı boşandı! Birbirinden tazminat ve nafaka talep etmediler.

Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Anlaşmalı Olarak Boşandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2025 16:36

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce hayatını birleştirdiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç'tan tek celsede ayrıldı. Çift, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma" davasını sonuçlandırdı. Hem davacı Melek Mosso hem de davalı Serkan Sağdıç, avukatlarıyla birlikte duruşma salonunda hazır bulundu.

Taraflar Birbirinden Talepte Bulunmadı

Hakim, duruşmada taraflara ayrı ayrı "boşanmak istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Hem Melek Mosso hem de Serkan Sağdıç'ın net bir şekilde "boşanmak istiyorum" yanıtını vermesinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına hükmetti.

Çiftin mahkemeye sunduğu protokol dikkat çekti. Protokol gereğince Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadı. Bu durum, çiftin medeni bir şekilde yollarını ayırma kararlılığını gösterdi.

Benzer Haberler
Çağatay Ulusoy Ebru Dersi Aldı! Çağatay Ulusoy Ebru Dersi Aldı!
Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı: Cemal Hünal'dan Şafak Sezer İtirafı: "Asla Oynamam, Çünkü Selam Vermedi!"
Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'ten Kaçamak Görüntü: İlk Kez El Ele Yakalandılar Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç'ten Kaçamak Görüntü: İlk Kez El Ele Yakalandılar
Üzerine Ağaç Devrilen Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Hayati Tehlikeyi Atlattı: İşte Son Durumu! Üzerine Ağaç Devrilen Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncusu İbrahim Yıldız Hayati Tehlikeyi Atlattı: İşte Son Durumu!
Cansu Dere'den Uluslararası Proje: 'Portekiz Aşkı' Filminde Diogo Morgado İle Başrolü Paylaşacak Cansu Dere'den Uluslararası Proje: 'Portekiz Aşkı' Filminde Diogo Morgado İle Başrolü Paylaşacak
İlkay Gündoğan Aile Keyfi İçin Dubai'de: Milli Maç Arasını Tatille Değerlendirdi İlkay Gündoğan Aile Keyfi İçin Dubai'de: Milli Maç Arasını Tatille Değerlendirdi
ÇOK OKUNANLAR
Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı

'Bugün Güzel' Filminin Çekşmleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekşmleri Tamamlandı