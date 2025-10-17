Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Tek Celsede Anlaşmalı Olarak Boşandı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce hayatını birleştirdiği oyuncu ve model Serkan Sağdıç'tan tek celsede ayrıldı. Çift, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma" davasını sonuçlandırdı. Hem davacı Melek Mosso hem de davalı Serkan Sağdıç, avukatlarıyla birlikte duruşma salonunda hazır bulundu.

Taraflar Birbirinden Talepte Bulunmadı

Hakim, duruşmada taraflara ayrı ayrı "boşanmak istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Hem Melek Mosso hem de Serkan Sağdıç'ın net bir şekilde "boşanmak istiyorum" yanıtını vermesinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına hükmetti.

Çiftin mahkemeye sunduğu protokol dikkat çekti. Protokol gereğince Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka veya mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadı. Bu durum, çiftin medeni bir şekilde yollarını ayırma kararlılığını gösterdi.