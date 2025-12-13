Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Şok Gelişme: Kızı Cinayetten Tutuklandı!

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (55), 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay Anının Detayları Ortaya Çıktı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süredir teknik takipte tutulan Gül Tut'un kızı Gülter ve olay anında odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına almıştı.

Adliyenin karar duruşmasında:

Tuğyan Ülkem Gülter: "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İddiayı kabul etmeyen Gülter, adliyeden çıkarken basın mensuplarına, "Gerçekler bir gün ortaya çıkacaktır" dedi.

Sultan Nur Ulu: Olay anında odada bulunan kız arkadaşı hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Arkadaşının İfadesi Cinayet Şüphesini Güçlendirdi

Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki ifadesi olayın cinayet şüphesini güçlendirdi. Ulu, ifadesinde şunları iddia etti:

"Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 3 kişi (Arif Ulu dahil) ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan Yoğun Tepki

Adliyeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter'e, gerek hastane önünde gerekse Yalova Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık tarafından sloganlar atılarak yoğun tepki gösterildi.