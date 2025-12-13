Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Şok Gelişme: Kızı Cinayetten Tutuklandı!

Şarkıcı Güllü (Gül Tut)'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde, Gülter'in annesini "dizlerinin yukarı kısmından ittiğini" söylediği öğrenildi.

Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Şok Gelişme: Kızı Cinayetten Tutuklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2025 10:07

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (55), 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay Anının Detayları Ortaya Çıktı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süredir teknik takipte tutulan Gül Tut'un kızı Gülter ve olay anında odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına almıştı.

Adliyenin karar duruşmasında:

  • Tuğyan Ülkem Gülter: "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İddiayı kabul etmeyen Gülter, adliyeden çıkarken basın mensuplarına, "Gerçekler bir gün ortaya çıkacaktır" dedi.

  • Sultan Nur Ulu: Olay anında odada bulunan kız arkadaşı hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Arkadaşının İfadesi Cinayet Şüphesini Güçlendirdi

Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki ifadesi olayın cinayet şüphesini güçlendirdi. Ulu, ifadesinde şunları iddia etti:

"Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 3 kişi (Arif Ulu dahil) ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan Yoğun Tepki

Adliyeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter'e, gerek hastane önünde gerekse Yalova Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık tarafından sloganlar atılarak yoğun tepki gösterildi.

Benzer Haberler
İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı
Keremcem'den Şaşırtan İtiraf: Keremcem'den Şaşırtan İtiraf: "Acun Arayınca Şoke Oldum"
Oyuncu Seda Türkmen'den Cesur İtiraf: Oyuncu Seda Türkmen'den Cesur İtiraf: "Menopoza Girme İhtimalim Olduğu İçin Yumurtalarımı Dondurdum!"
Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Olay İltifat: Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Olay İltifat: "Türkan Şoray’a Benziyor"
Hande Erçel'den Onur Güvenatam Aşkına İlk Onay: Hande Erçel'den Onur Güvenatam Aşkına İlk Onay: "O Kadar Yeni Bir Durum Ki... Kısmet"
Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: "Etkilenmemek Elde Değil"
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!
  • 08-12-2025 10:50

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!