Hakan Altun Coşkusu: Sevilen Şarkılarını Hep Bir Ağızdan Söylediler

Hakan Altun, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin son gününde Konyaaltı Beach Park'ta sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla festivale görkemli kapanış yaptı.

Hakan Altun Coşkusu: Sevilen Şarkılarını Hep Bir Ağızdan Söylediler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 12:49

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali muhteşem bir final konseriyle sona erdi. Festivalin son gününde sahne alan arabesk ve fantezi müziğin usta ismi Hakan Altun Konyaaltı Beach Park'ı dolduran binlerce müzikseverle buluşarak Antalya'da unutulmaz bir müzik ziyafetine imza attı.

Konyaaltı Beach Park'ta Hakan Altun Rüzgarı

Festivalin kapanış gecesinde sahne alan Hakan Altun en sevilen eserlerinden oluşan zengin repertuvarıyla Antalyalılara müzik dolu saatler yaşattı. Sahne enerjisi ve kendine has romantik yorumuyla dinleyicileri mest eden ünlü sanatçı festivalin finaline adeta damga vurdu.

Şarkıları Hep Bir Ağızdan

Konser alanını dolduran binlerce hayranının coşkulu tezahüratlarıyla sahneye çıkan Hakan Altun müzik listelerinden düşmeyen hit parçalarını seslendirdi. Telefon, İlle de Sen ve Bana Göresin gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdiği sırada Antalyalı müzikseverler de sanatçıya dev koro halinde eşlik etti. Duygusal anların ve coşkunun bir arada yaşandığı gece Antalya Kültür Yolu Festivali’ne yakışır görkemli bir final oldu.

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