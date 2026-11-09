Cinlerin Düğünü Ekibi Sefaköy'de Coşkuyla Karşılandı: "Geminin Kaptanı Güçlü Olunca..."

Cinlerin Düğünü film ekibi Sefaköy'de seyirciyle buluştu. Yönetmen Ferit Karahan ve oyuncular İlhan Şen ile Deniz Barut özel söyleşide konuştu.

Cinlerin Düğünü Ekibi Sefaköy'de Coşkuyla Karşılandı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 12:52

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirdiği Türkiye prömiyerinin ardından sinemalarda büyük yankı uyandıran Cinlerin Düğünü (Djinn Wedding) filmi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir gösterimle seyircisiyle bir araya geldi. Toronto ve Antalya gibi prestijli festivallerin ardından İstanbul'da sinemaseverlerle buluşan film ekibi gösterim sonrası düzenlenen söyleşide merak edilen soruları yanıtladı.

Yıldız Kadro Sefaköy'de Coşkuyla Karşılandı

Küçükçekmece Film Ofisi Direktörü Onur Güler'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye yönetmen Ferit Karahan, oyuncular Deniz Barut, Arya Karahan, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü paylaşan İlhan Şen ve Erol Babaoğlu katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi İlknur Kurt ile Başkan Danışmanı Aydın Yılmaztürk'ün de yer aldığı etkinlikte film ekibi söyleşi sonrası hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekildi.

Ferit Karahan: "Kendi Karanlığıyla Yüzleşemeyen İnsan Kaderini Aşabilir mi?"

Senaryo yazım sürecindeki temel felsefesini paylaşan başarılı yönetmen Ferit Karahan filmin çıkış noktasını şu sözlerle özetledi:

"Karanlık tarafımızı kabul etmediğimizde aslında bir ordu kurar ve bir zaman sonra o ordunun piyonu haline geliriz artık o ordu bizi yönlendirir. Oysa ortada gerçek bir düşman yoktur. Aynı durum toplumlar için de geçerlidir. 'Kendi karanlığıyla yüzleşemeyen insan, kendi kaderini aşabilir mi?' Filmi yazarken yola çıktığım temel cümle tam olarak buydu."

İlhan Şen'den Yönetmene Övgü

Yönetmen-oyuncu dinamiği hakkında konuşan yakışıklı oyuncu İlhan Şen, Ferit Karahan ile çalışmanın konforunu anlatırken samimi itiraflarda bulundu:

"Sahneleri nasıl oynayacağımız üzerine neredeyse hiç konuşmadık. Bu bir oyuncu için çok zorlu bir süreç; tamamen çırılçıplak bir haldesiniz. Ama bir o kadar da konforlu çünkü karşınızda dümeni elinde tutan güçlü bir yönetmen var. Geminin kaptanı böyle olunca, en güzel kıyıya varıyorsunuz."

Hikayede 15-20 yıllık bir zaman dilimini ve İmam Yakup karakterinin üç farklı dönemini canlandıran Erol Babaoğlu bu tecrübenin bir oyuncu için lezzetli bir deneyim olduğunu belirtirken Deniz Barut ise "Ferit Bey'in aklına bu rol için gelen ilk kişi olmanın bende de onda da ayrı bir kıymeti var. Oyuncunun ne yapacağından çok ne hissedeceğine odaklanan bir yönetmenle çalıştığımız için çok kolay anlaştık" ifadelerini kullandı.

Cinlerin Düğünü Tüm Türkiye’de Vizyonda!

Uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için yeniden bir araya gelen dört kardeşin aile sırlarıyla ve suçluluk duygularıyla yüzleşmesini konu alan film zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt'un paylaştığı yapımda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Mine Çayıroğlu, Deniz Barut ve Hasibe Eren gibi güçlü isimler yer alıyor. Ferit Karahan imzalı film Türkiye genelinde sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor.

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