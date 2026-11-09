Güller ve Günahlar'da Kan Döküldü: Cihan ve Yusuf Vuruldu, Zeynep Kaçırıldı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Güller ve Günahlar'da Zeynep kaçırıldı, Cihan ve Yusuf vuruldu. Dizi cumartesi akşamının birincisi oldu.

Güller ve Günahlar'da Kan Döküldü: Cihan ve Yusuf Vuruldu, Zeynep Kaçırıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 13:00

Kanal D'nin cumartesi akşamlarına damga vuran NGM imzalı fenomen dizisi Güller ve Günahlar nefes kesen yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Duygu dolu anların ve aksiyonun tavan yaptığı bölümde yaşanan şok gelişmeler sosyal medyada ve reyting listelerinde geceye damga vurdu.

"Kader Sizin Kardeşiniz" Gerçeği Yıkım Getirdi

Son bölümde Serhat, İlkim ve Hayal'in karşısına geçerek Kader’in onların öz kardeşi olduğu gerçeğini açıkladı. Yaşananların ardından cezaevine giderek Berrak ile yüzleşen ve hesap soran Serhat asıl büyük darbeyi Kader'in kendisini reddetmesiyle aldı. Çaresiz kalan Serhat'ın bu zorlu süreçteki en büyük sığınağı ve destekçisi yine Zeynep oldu.

Cihan ve Yusuf'a Motosikletli Saldırı

Azra'nın bebeğini de alıp evden kaçmasıyla tırmanan gerilim bölüm finalinde adeta patlama noktasına ulaştı. Serhat'ın ağabeyi ve babasıyla yaşadığı sert yüzleşmenin hemen ardından ortaya çıkan motosikletli gizemli bir saldırgan Cihan ve Yusuf'a kurşun yağdırdı.

İki ismin vurulduğu anların kaçırılan Zeynep'e televizyon ekranından izletilmesi ise izleyicilerde şok etkisi yarattı. "Cihan ve Yusuf’u kim vurdu?" ve "Tüm bu olanlar Serhat'ın üzerine mi kalacak?" soruları yeni bölüm öncesi merakı zirveye taşıdı.

Cumartesi Ekranının Mutlak Lideri

İddialı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla cumartesi gecesini parmağında oynatan Güller ve Günahlar reytinglerde zirvedeki yerini perçinledi. Yapım; Tüm Kişiler kategorisinde %6,13 izlenme oranı ve %17,06 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %4,74 izlenme oranı ve %13,54 izlenme payı alarak günün en çok izlenen dizisi oldu.

NGM imzalı Güller ve Günahlar heyecan dolu yeni bölümleriyle her cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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