Sarı sitede ilana koydu: Mabel Matiz'den satılık Altın Kelebek

Mabel Matiz, “Pantene Altın Kelebek” ödüllerini ‘sahibinden satılık’ sitesinde 5 TL’ye satışa koydu.

Sarı sitede ilana koydu: Mabel Matiz'den satılık Altın Kelebek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2023 10:00

Reynmen'in 2020 yılında aldığı Altın Kelebek'i çöpe atmasının ardından bir tepki de Mabel Matiz'den geldi. Ünlü şarkıcı 2019'da kendisine "En İyi Klip" dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sarı sitede 5 TL’ye satışa çıkardı. 

Şarkıcı, Altın Kelebek ödülünü “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” sözleriyle satışa sundu.



Matiz, "Antidepresan" şarkısı ve "Fatih" albümü ile 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde büyük ilgi görmesine rağmen, En İyi Erkek Şarkıcı ve En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı kategorilerinde aday gösterilmesine rağmen ödül alamamıştı. 

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