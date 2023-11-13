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“Saplantı” dizisinden bir flaş ayrılık daha

“Saplantı” dizisinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

“Saplantı” dizisinden bir flaş ayrılık daha
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-11-2023 14:34

Hilal Saral'ın yöneteceği "Saplantı," Star TV'nin merakla beklenen dizilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dizide geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliği yaşanmış, projenin başına ünlü yönetmen Hilal Saral getirilmişti. Başrollerini Onur Seyit Yaran ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaşması planlanan diziden bir ayrılık daha yaşandı ve Nilsu Berfin Aktaş, ekibe veda etti. Aktaş, dizi için saç rengini değiştirmişti.

Senaryosu yenilenen dizide şu an net olarak bilinen iki oyuncu var: ünlü aktör Erkan Petekkaya ile Yeşilçam'ın değerli oyuncularından Hülya Darcan. Bu ikili, dizide anne ve oğlu canlandıracak.

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