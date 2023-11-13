“Saplantı” dizisinden bir flaş ayrılık daha

Hilal Saral'ın yöneteceği "Saplantı," Star TV'nin merakla beklenen dizilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dizide geçtiğimiz günlerde yönetmen değişikliği yaşanmış, projenin başına ünlü yönetmen Hilal Saral getirilmişti. Başrollerini Onur Seyit Yaran ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaşması planlanan diziden bir ayrılık daha yaşandı ve Nilsu Berfin Aktaş, ekibe veda etti. Aktaş, dizi için saç rengini değiştirmişti.

Senaryosu yenilenen dizide şu an net olarak bilinen iki oyuncu var: ünlü aktör Erkan Petekkaya ile Yeşilçam'ın değerli oyuncularından Hülya Darcan. Bu ikili, dizide anne ve oğlu canlandıracak.