Şansa Dizisi Sete Çıktı: Gençlerin Hayat Mücadelesi Ekranlara Geliyor!

Dijital içerik platformlarında Türk yapımlarının ses getiren projelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Günümüz gençliğinin iş bulma, hayata tutunma, toplumsal baskılar ve ekonomik zorluklarla mücadelesini son derece eğlenceli, absürt ve trajikomik bir dille ele alan yepyeni dizi Şansa için merakla beklenen gün geldi ve kameralar karşısına geçildi. Başarılı yönetmen Hasan Tolga Pulat'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu bizzat kendi hayat hikayelerinden ve gerçek deneyimlerinden ilham alarak Dicle Karagül, Buse Tire ve Gizem Ulucan Tire üçlüsünün kaleme aldığı dizi aynı zamanda bu isimleri başrolde buluşturuyor. Yapımcılığını Rodi Kayım Rodi Medya'nın yaratıcı yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı'nın üstlendiği iddialı yapım dünya devi platform Amazon Prime'da izleyiciyle buluşacak.

Gençlerin Trajikomik Hayat Mücadelesi Ekranlarda

Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin günümüz dünyasında ayakta kalma kendilerine profesyonel bir alan açma ve yeteneklerini kanıtlama çabasını merkeze alan Şansa klasik dizi kalıplarının dışına çıkan dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Hayatın getirdiği absürtlükleri, işsizlik kaygılarını ve modern çağın gençlere yüklediği yükleri trajikomik bir potada eriten yapım izleyicilere hem düşündürecek hem de kahkahaya boğacak anlar vadediyor. Kendi gerçek hayat tecrübelerinden yola çıkarak senaryoyu kaleme alan genç başroller ekranda son derece samimi ve organik bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Genç Yetenekler ve Ustalar Aynı Çatıda Buluştu

Çekimleri bugün itibarıyla start alan Şansa dizisi yalnızca senaryosu ve konusuyla değil kadrosunda yer alan birbirinden iddialı oyuncularla da adından söz ettiriyor. Projenin başrollerini paylaşan Dicle Karagül, Buse Tire ve Gizem Ulucan Tire'ye, Türk tiyatro ve ekranlarının duayen isimleri eşlik ediyor.

Amazon Prime'da Yayınlanacak

Çekimleri tüm hızıyla başlayan ve setten gelen ilk kareleriyle şimdiden sosyal medyada merak uyandıran Şansa dizisinin tamamlandığında doğrudan Amazon Prime kütüphanesindeki yerini alacağı açıklandı. Dijital platform izleyicilerinin favori türleri arasında yer alan gençlik ve komedi-dram harmanı bu yapımın yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. Türk yapımı orijinal içeriklere hız kesmeden devam eden Amazon Prime'ın bu iddialı projesi şimdiden magazin ve dizi kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.