Saniyeler İçinde Her Şey Değişti! Ece Erken Donup Kaldı

Ece Erken'in keyifli başlayan havuz günü beklenmedik bir olayla bir anda bambaşka bir hale geldi. Sosyal medya hesabı için havuz başında video çeken ünlü sunucu tam çekim sırasında oğlunun yaşadığı küçük kazayla büyük bir panik yaşadı. O anlar hem kameraya yansıdı hem kısa sürede sosyal medyada konuşulan görüntüler arasına girdi.

Çekim Devam Ederken Her Şey Bir Anda Değişti

Ece Erken yazın tadını çıkarırken takipçileri için havuz başında bikinili bir video çekiyordu. O sırada oğlu da scooter ile havuz kenarında dolaşıyordu. Her şey oldukça normal görünürken beklenmedik bir anda küçük bir kaza yaşandı.

Scooter kullanan oğlu dengesini kaybederek doğrudan havuza düştü. O anı fark eden Ece Erken ise bir saniye bile düşünmeden arkasını dönerek hızla havuzun bulunduğu noktaya koştu.

Panik Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Videoda Ece Erken'in yaşadığı şaşkınlık ve panik açıkça görülüyor. Çekimi bırakan ünlü sunucu ilk refleks olarak oğlunun iyi olup olmadığını kontrol etmek için havuz kenarına yöneldi. Neyse ki yaşanan olayın ardından büyük bir olumsuzluk yaşanmadığı görüldü.

Kısa süren korkunun ardından herkes rahat bir nefes alırken o anların doğal hali sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Takipçileri Geçmiş Olsun Mesajları Yağdırdı

Ece Erken'in paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Takipçileri hem yaşanan korku dolu anlar karşısında geçmiş olsun mesajları paylaştı hem çocukların havuz kenarında daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Yaz aylarında yaşanabilecek küçük kazaların ne kadar hızlı gelişebildiğini gösteren bu olay sosyal medyada da uzun süre konuşuldu