'Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan ilk görüntüler geldi

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

'Sandık Kokusu'nun yeni sezonundan ilk görüntüler geldi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-09-2024 17:48

Show TV'nin geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplayan dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. O3 Medya imzasını taşıyan dizi, yeni sezonunda da sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Aşk, mücadele ve hayatın kesişen yollarını konu alan "Sandık Kokusu," bazen güldüren bazen de hüzünlendiren sahneleriyle izleyicilerin kalbinde yer edinmişti. Bu sezon, izleyiciler yine pes etmeyen karakterlerin kalplerinin nasıl bir araya geleceğine tanık olacaklar.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosuna, ikinci sezonda Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner gibi başarılı isimler de katıldı. Bu yeni karakterlerin dizinin hikayesini nasıl etkileyeceği ise büyük bir merak konusu.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da başlayan çekimlerden gelen ilk kareler, sosyal medyada dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in yaptığı "Sandık Kokusu," çok yakında Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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