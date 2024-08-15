Sandık Kokusu'nun yeni sezonuna sürpriz bir isim katılıyor!

“Sandık Kokusu”, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Dizi yeni sezona yeni transferlerle giriyor.

Sandık Kokusu'nun yeni sezonuna sürpriz bir isim katılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 17:14

Show TV’nin merakla beklenen dizisi “Sandık Kokusu”, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Uğur Yücel ve Demet Akbağ’ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren dizinin ikinci sezon çekimleri yarın başlıyor. Sektörün başarılı yönetmenlerinden Altan Dönmez’in yöneteceği dizinin senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda, Engin Öztürk “Bora” rolüyle, Biran Damla Yılmaz “Ayça” olarak, ve Gözde Seda Altuner “Gülnaz Başkaya” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Gülnaz karakteri dizide yalnız olmayacak; Gülnaz’ın kızı Nazlı da bu sezon diziye dahil olacak. Hasan’ın (Uğur Yücel) yeğeni Nazlı karakterini ise İpek Özağan canlandıracak. İlginç bir tesadüf olarak, Özağan’ın önceki dizisi “Vermem Seni Ellere”de de aynı isimle, Nazlı karakteriyle yer alması dikkat çekti.

“Sandık Kokusu”, zengin kadrosu ve güçlü hikayesiyle yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

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