Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden bir tanıtım daha

Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Filiz ile Hasan’ın görüşmeye başladığı anların ekrana geldiği tanıtıma Filiz ile Türkan’ın sıra gecesine katılması damga vuruyor. Hasan’ın çiğ köfte yoğurduğu, Urfa türkülerinin söylendiği bu eğlenceli ortamda Filiz ve Türkan’ın neler yapacağı heyecanla bekleniyor. Atilla, Karsu’yu kaçırıp ona tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Karsu ve Atilla’nın baş başa kalacağı akşamda yaşanacaklar merakla beklenirken, “Karsu gerçekleri duyunca ne yapacak?” sorusu akıllara geliyor.

Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden bir tanıtım daha
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2024 17:29

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, büyük ilgi gören Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Filiz ile Hasan'ın görüşmelerine ve Filiz ile Türkan'ın sıra gecesine katılmasına odaklanılıyor. Hasan'ın çiğ köfte yoğurduğu ve Urfa türkülerinin söylendiği eğlenceli ortamda neler olacağı merak konusu.

Atilla, Karsu'yu kaçırıp ona tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Karsu ve Atilla'nın baş başa kalacağı akşamda neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor. "Karsu gerçekleri duyunca ne yapacak?" sorusu izleyicilerin aklını kurcalıyor.

Sandık Kokusu'nun 17. bölümünde ise Adnan'ın ihanetini sindirmek zor olsa da Filiz rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha'nın anlattıkları Filiz'in geçmişini gündeme getirir. Irmak, Adnan'ın yanına dönüp her şey yolundaymış gibi davranır. Karsu'yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu'nun tepkisi merakla bekleniyor. Atilla'nın babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz ve Türkan, Hasan'ın düzenlediği sıra gecesindedirler. Atilla'nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır. Hasan ve Atilla, çalışma odasında konuşurken içeri giren kişi kimdir?

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı, Zeynep Günay'ın kreatif danışmanlığını yaptığı, Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

İşte Sandık Kokusu’nun 17. Bölüm 2. Fragmanı;

 

 

Benzer Haberler
7 Gün 24 Saat Emeklinin Hesabına Ek Ödeme Yatacak! 4000 TL Ödemeler Halkbank Tarafından Verilecek 7 Gün 24 Saat Emeklinin Hesabına Ek Ödeme Yatacak! 4000 TL Ödemeler Halkbank Tarafından Verilecek
TEB, Akbank ve Denizbank Birleşti! Acil Para İhtiyacınıza 49.000 TL'ye Kadar Nakit Kredi Desteği Verilecek TEB, Akbank ve Denizbank Birleşti! Acil Para İhtiyacınıza 49.000 TL'ye Kadar Nakit Kredi Desteği Verilecek
Tarkan'dan mesaj var: Tarkan'dan mesaj var: "Harıl harıl çalışıyorum"
Mine Tugay: Baharı beklerken yaz geldi Mine Tugay: Baharı beklerken yaz geldi
Bade İşçil'in gündem olan Bade İşçil'in gündem olan "Pala Tute" dansı...
"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"dan önizleme sahnesi geldi
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'
  • 27-03-2024 15:55

Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'
  • 01-04-2024 10:01

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'
  • 29-03-2024 12:19

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'

Özge Özpirinçci'nin seçim kutlaması gündem oldu!
  • 02-04-2024 10:17

Özge Özpirinçci'nin seçim kutlaması gündem oldu!

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile başrolde
  • 30-03-2024 11:32

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile başrolde