Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden bir tanıtım daha

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, büyük ilgi gören Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Filiz ile Hasan'ın görüşmelerine ve Filiz ile Türkan'ın sıra gecesine katılmasına odaklanılıyor. Hasan'ın çiğ köfte yoğurduğu ve Urfa türkülerinin söylendiği eğlenceli ortamda neler olacağı merak konusu.

Atilla, Karsu'yu kaçırıp ona tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Karsu ve Atilla'nın baş başa kalacağı akşamda neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor. "Karsu gerçekleri duyunca ne yapacak?" sorusu izleyicilerin aklını kurcalıyor.

Sandık Kokusu'nun 17. bölümünde ise Adnan'ın ihanetini sindirmek zor olsa da Filiz rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha'nın anlattıkları Filiz'in geçmişini gündeme getirir. Irmak, Adnan'ın yanına dönüp her şey yolundaymış gibi davranır. Karsu'yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu'nun tepkisi merakla bekleniyor. Atilla'nın babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz ve Türkan, Hasan'ın düzenlediği sıra gecesindedirler. Atilla'nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır. Hasan ve Atilla, çalışma odasında konuşurken içeri giren kişi kimdir?

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı, Zeynep Günay'ın kreatif danışmanlığını yaptığı, Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

İşte Sandık Kokusu’nun 17. Bölüm 2. Fragmanı;



