Sandık Kokusu'nun yayın tarihi açıklandı

Show TV'nin ilk sezonuyla ekranlara damga vuran, O3 Medya imzalı iddialı dizisi Sandık Kokusu'nun yeni sezon ikinci tanıtımı yayınlandı. Şanlıurfa’nın eşsiz doğasının da yer aldığı tanıtım eğlenceli anlarıyla dikkat çekti. Düğün halayı ve gelin hamamı sahneleriyle de çok konuşulan tanıtım izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

“Mutluluğu arayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, aldatanlar, aldananlar, birbirine kenetlenenler, hayatı entrika olanlar kocaman bir ailede buluşursa ne olur? Yaşamın tam içinden… Bizden birileri. Sandık Kokusu’nda hayat acı tatlı devam ediyor ama bambaşka yönlerde…”

Dizide Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen, Sercan Badur ve Nesrin Cavadzade ve Uğur Yücel gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi, yeni sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek.