Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

‘Sandık Kokusu’nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek final bölümünden neşe dolu ikinci tanıtım yayınlandı

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-03-2025 18:15

Show TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek final bölümünden neşe dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Karsu, Bora’yla tanışmadan önceki tüm bu kötü süreçten ders çıkarırken Hakan, Ayça’ya evlilik teklifi ediyor. Tanıtımın finalinde hem Ayça-Hakan hem de Gülnaz-İhsan ikilileri evlenirken, Sandık Kokusu eğlence dolu bir bölümle ekranlara veda edeceğinin sinyallerini veriyor.

“Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu, final bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de

Sandık Kokusu’nun 50. Bölüm 2. Tanıtımı;
 

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