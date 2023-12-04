Sandık Kokusu’nun başrolü Özge Özpirinçci: Ben de çok yeni kız annesiyim

Bu çarşamba, Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ı bir araya getiren "Sandık Kokusu" dizisi, Show TV ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. O3 Medya tarafından hazırlanan dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, kreatif danışmanlık görevini Zeynep Günay üstlendi. Nezaket Coşkun'un yönettiği dizinin Karsu karakterini canlandıran oyuncu, dizide annenin ve kızın arasındaki çatışmayı vurgulayarak dikkat çekti.



Özpirinçci “Bir anne kız hikayesi olması ve bu anne kız ilişkisindeki sıkıntıları ele almayı tercih ediyor olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü şimdi ben de yeni bir kız annesiyim. Bu nedenle de gerçekten çok merak ettiğim bir ilişki. Bakalım göreceğim. Senaryo ve hikâyenin heyecanlandırması başta en büyük cezbedici etkendi. Daha sonra oturup konuştuğumuzda geri kalan her şey de benim için tamam olunca ben projeyi kabul ettim ve gün geçtikçe de ‘iyi ki etmişim’ dedim. Kast çalışmaları olsun, öncesindeki bizim oyuncular ve yönetmenlerimizle birlikte yaptığımız sahne çalışmaları olsun bana çok büyük şey kattı ve bir kez daha çoğu durumda aslında sürecin en az sonuç kadar kıymetli olduğunu bana gösterdi” dedi.